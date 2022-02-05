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MARMARİS'TE ŞUBAT AYINDA GÜNEŞLİ HAVAYI GÖRENLER SAHİLLERİ DOLDURDU - Son Dakika

MARMARİS'TE ŞUBAT AYINDA GÜNEŞLİ HAVAYI GÖRENLER SAHİLLERİ DOLDURDU

05.02.2022 22:07

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, güneşli havayı fırsat bilen çok sayıda kişi, sahiller de vakit geçirdi, çocuklarıyla anın keyfini çıkardı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, güneşli havayı fırsat bilen çok sayıda kişi, sahiller de vakit geçirdi, çocuklarıyla anın keyfini çıkardı. Şubat ayının ilk hafta sonunda termometreler 21 dereceyi gösterdi.

Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk hava etkili olurken, Marmaris'te güneşli havayı fırsat bilenler sahillere akın etti. Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin öğle saatlerinde 21 derece gösterdiği ilçe merkezinde, deniz suyu sıcaklığı 13 derece olarak ölçüldü. Şubat ayının ilk haftasında güneşli havayı fırsat bilen çok sayıda vatandaş ve yerleşik yaşayan yabancılar, deniz kenarında vakit geçirdi. Portatif sandalye ve masalarını sahile kuran vatandaşlar içeceklerini yudumlarken çocuklar kumlarda ve parklarda oynadı. Kimi aileler ise büfelerde eşsiz deniz manzarası eşliğinde çaylarını yudumladı. Kimileri de oltalarını denize atıp, eş manzara karşısında balık tutmaya çalıştı.

Yat Limanı, Kordon ve Atatürk Caddesi sahil yolu yürüyüş ve koşu yapanlar ile bisiklete binenlerle doldu.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, ilçe merkezinde sıcak havanın hafta sonu boyunca etkili olmasının beklendiği bildirildi.

MARMARİS'TE ŞUBAT AYINDA GÜNEŞLİ HAVAYI GÖRENLER SAHİLLERİ DOLDURDU
MARMARİS'TE ŞUBAT AYINDA GÜNEŞLİ HAVAYI GÖRENLER SAHİLLERİ DOLDURDU
MARMARİS'TE ŞUBAT AYINDA GÜNEŞLİ HAVAYI GÖRENLER SAHİLLERİ DOLDURDU

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Marmaris, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MARMARİS'TE ŞUBAT AYINDA GÜNEŞLİ HAVAYI GÖRENLER SAHİLLERİ DOLDURDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: MARMARİS'TE ŞUBAT AYINDA GÜNEŞLİ HAVAYI GÖRENLER SAHİLLERİ DOLDURDU - Son Dakika
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