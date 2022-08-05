İngiliz turistin öldüğü tekne kazasında 3 gözaltı - Son Dakika
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İngiliz turistin öldüğü tekne kazasında 3 gözaltı

05.08.2022 14:12
İngiliz turistin öldüğü tekne kazasında 3 gözaltı

Marmaris'te sürat motoru ile dolmuş teknenin çarpışması sonucu İngiliz kadın turist ölmüş ve 5 kişi de yaralanmıştı.

Marmaris'te sürat motoru ile dolmuş teknenin çarpışması sonucu İngiliz kadın turist ölmüş ve 5 kişi de yaralanmıştı.

Muğla'nın Marmaris Körfezi'nde yaşanan kaza sonrası Marmaris Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile Sahil Güvenlik ekipleri tarafından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma çerçevesinde üç kişi gözaltına alındı.

Yürütülen soruşturma sonrası sürat teknesini kullanan T.G, Dolmuş tekneyi kullanan M.Y ve Su Sporları Merkezi İşletmecisi E.N. gözaltına alındı. Üç kişinin Marmaris Sahil Güvenlik komutanlığındaki işlemlerinin ardından bugün Marmaris Adliyesine çıkarıldılar. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Marmaris, turist, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İngiliz turistin öldüğü tekne kazasında 3 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İngiliz turistin öldüğü tekne kazasında 3 gözaltı - Son Dakika
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