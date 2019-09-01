Marmaris te sürat teknesinde yangın çıktı
1 saat önce
DENİZE ATLAYAN 3 KİŞİYİ SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ KURTARDIMuğla' nın Marmaris ilçesi Keçi adası açıklarında içinde 3 kişinin bulunduğu 10 metrelik özel teknede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 01:52 Kaynak: DHA
DENİZE ATLAYAN 3 KİŞİYİ SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ KURTARDI
Muğla' nın Marmaris ilçesi Keçi adası açıklarında içinde 3 kişinin bulunduğu 10 metrelik özel teknede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Tekneden atlayarak canlarını kurtaran 3 kişi Sahil güvenlik ekipleri tarafından denizden çıkartılırken, yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi
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