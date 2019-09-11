Marmaris'te tarihi gün; wrc türkiye rallisi yarın başlıyor

Marmaris ve çevresinin ev sahipliğindeki FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) sezonun 11'inci yarışı olan Türkiye Rallisi, yarın başlayacak. Dünya çapında 155 ülkede canlı yayınlanıp, 850 milyon kişiye ulaşarak ülkemizin yeryüzü cennetlerinden Marmaris'in tanıtımına katkı yapacak dev organizasyonun start seremonisi, yarın saat 18.30'da Marmaris Kordon'da gerçekleştirilecek. Dünya çapındaki en prestijli ve en büyük ralli organizasyonunda ünlü pilotlar, saat 20.00'de ilçe merkezinde özel olarak hazırlanan 2 kilometrelik parkurda seyirci özel etabına çıkacak. Seyirciler, özel etapta dünyaca ünlü ralli pilotlarını yakından izleme imkanı bulacak.

Marmaris merkezli olarak Datça ve Ula'yı kapsayan parkurlarda düzenlenecek WRC'de ekipler toplam uzunluğu 988 kilometre olan parkurda 310 kilometre uzunluğundaki 17 özel etapta mücadele edecek. Servis alanının Asparan mevkisi olduğu rallide ekipler, cuma gününden itibaren 3 gün boyunca İçmeler, Değirmenyanı, Yeşilbelde, Çetibeli, Gökçe, Ula, Kızlan, Çiçekli ve Datça'daki özel etaplarda yarışacak. Rallinin ödel töreni Asparan'da pazar günü saat 14.15'te yapılacak. Geçen yıl Marmaris'e 55 bin turist çekip ekonomiye 100 milyon dolar kazandıran rallinin, bu yıl, 70 bin kişi tarafından takip edilerek bölgede 150 milyon dolar gelire ulaşılması hedefleniyor. Marmaris, Türkiye'de ilk olarak 2003 yılında düzenlenen, geçen sezon 8 yıl sonra ülkemize dönen WRC'ye ikinci kez ev sahibi olacak.