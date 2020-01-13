Marmaris'te tartışmanın sonu cinayet ile bitti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Marmaris'te tartışmanın sonu cinayet ile bitti - Son Dakika

Marmaris'te tartışmanın sonu cinayet ile bitti

6 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde alınan duyumlara göre tartıştığı kişi yada kişiler tarafından silahla vurulan 39 yaşındaki Mesut D. hayatını kaybetti.

Marmaris'te tartışmanın sonu cinayet ile bitti, System.String[]

Muğla'nın Marmaris ilçesinde alınan duyumlara göre tartıştığı kişi yada kişiler tarafından silahla vurulan 39 yaşındaki Mesut D. hayatını kaybetti.


Marmaris e bağlı Armutalan Mahallesi Marmaris- Datça Karayolu seyir tepesinde sabah saatlerinde bir grup arasında tartışma çıktı.


Çıkan tartışma sonucu Mesut D silahla vuruldu. Olaya uzaktan şahit olanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Sağlık ve emniyet ekiplerince yapılan kontrolde Mesut D. 'nin hayatını kaybettiği belirlendi.


Cansız bedenin olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Olay İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve Savcılık tarafından çok yönlü araştırılıyor. - MUĞLA

Armutalan, Marmaris, Datça, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 08:12 Kaynak: İHA
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