Marmaris'te tatilciler plajları doldurdu - Son Dakika

MUĞLA'nın Marmaris ilçesine Kurban Bayramı tatili için gelenler, plajlarda gün boyu denizin keyfini çıkardı.

Ana caddelerde bulunan elektronik termometrelerin gölgede 41, yüksek nemle birlikte güneşte 45 derece sıcaklığı gösterdiği Marmaris ilçe merkezinde tatilciler, soluğu plajlarda aldı. Atatürk Caddesi'nden turistik İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometrelik mavi bayraklı plajlar tatilcilerle renklendi. Kimileri çocukları ile geldikleri sahilde gün boyu deniz keyfi yapıp, voleybol ve yakar top oynadı. Bazıları ise uzandıkları şezlonglarında dinlendi. Serinlemek için bol bol denize giren tatilciler, zaman zaman yüzme yarışları yaptı. Yüksek nemle birlikte bunaltıcı sıcaklardan dolayı sahil yürüyüş yolları ve ana caddeler boşalırken, sahillerde 'yere iğne atsan düşmez' dedirten görüntüler oluştu.