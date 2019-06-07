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Marmaris'te tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı

53 dakika önce

MUĞLA'nın Marmaris ilçesine, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili için gelenlerin bir kısmının dönüş yolculuğu başladı.

Marmaris'te tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı, System.String[]
MUĞLA'nın Marmaris ilçesine, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili için gelenlerin bir kısmının dönüş yolculuğu başladı. Dönüş güzergahındaki yollarda yoğunluk yaşanırken, plajlar ve otellerin havuz başlarındaki kalabalık ise biraz olsun azaldı.
Bayram tatilinde Marmaris ve kırsal turistik mahallelere gelenlerin çoğu, dün akşam ve bugün sabah saatlerinden itibaren dönüş yoluna çıktı. Otellerden otomobilleri ve tur otobüsleri ile ayrılan tatilciler, Cumhuriyet Caddesi'nden Atatürk ve ilçenin çıkışındaki Ulusal Egemenlik Caddesi'ne kadar 6 kilometrelik uzun kuyruklar oluşturdu. Tatilciler, Atatürk Caddesi'ndeki kontrolsüz kavşaklarda trafik ışıklarının yanmaması nedeniyle 4,5 kilometrelik yolu 25 dakikada geçebildi. Emniyet verilerine göre, dün saat 19.00 ve bugün otellerden çıkışın yapıldığı saat 12.00 itibari ile toplam 11 bin özel ve toplu taşıma aracının ilçeden ayrıldığı bildirildi. Pazar günü akşamına kadar 40 bin aracın daha ilçeden çıkış yapmasının beklendiği belirtildi. Tatilcilerin bir bölümünün ayrılması ile plaj ve otellerin havuz başlarındaki yoğunluk da azaldı. Tatillerine devam edenler ise sabah saatlerinden itibaren denize girip, sere serpe güneşlenirken, kimisi de şezlonglarda kitap okuyarak, dinlenmeyi tercih etti.

- Muğla
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 04:15 Kaynak: DHA
Ramazan Bayramı, Muğla, Marmaris, Dönüş, Güncel
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