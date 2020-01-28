Muğla'nın Marmaris ilçesinde 60 yaş üstü kişilerin katılabildiği "Muğla Tazelenme Üniversitesi" kampüsü açıldı.

Kampüsün açılışı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinasyonunda, Armutalan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Marmarislilerin ilgi gösterdiği açılışta, üniversite öğrencileri türküler seslendirdi.

Açılışta konuşma yapan Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, projeden çok etkilendiğini, heyecan ve umut verici bir proje olduğunu belirtti.

Projeye ev sahipliği yaptıkları için çok mutlu olduğunu kaydeden Aksoy, "Kendimi bu projenin askeri bir neferi gibi görmek istiyorum. Tazelenme Üniversitesi öğrencilerine seslenmek, bu kadar güzel insanlara hitap etmek bile beni heyecanlandırdı." dedi.

MSKÜ Sosyoloji Bölümü Başkanı ve "Muğla Tazelenme Üniversitesi" Kurucu Koordinatörü Prof. Dr. Muammer Tuna ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Muğla'da 3 yıl önce başlattıkları projeyi Milas, Bodrum, Fethiye ve Köyceğiz'den sonra Marmaris'te açmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

60 yaş üstü vatandaşların aktif olmaları için bu projeyi hayata geçirdiklerine dikkati çeken Tuna, "Oldukça kapsamlı eğitim öğretim projesidir. Teorik, uygulama ve spor dersleri olan, haftada 3-4 gün ders işlenen proje. Marmaris'te 3 Şubat'ta derslerimiz başlayacak." diye konuştu.

Tuna, tazelenme üniversitesine ilginin beklediklerinden daha fazla olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Tazelenme üniversitemizin derslerine gelmek için haftada 3 gün yüzlerce kilometre yol kateden öğrencilerimiz oldu. İlgi oldukça fazla. Muğla'da üniversitemizde 700 öğrencimiz var. Marmaris'te 100'den fazla öğrenci bekliyoruz. Oldukça heyecanlı bir proje, insanlar hayata yeniden başladı. 92 yaşında öğrencimiz var. İleri yaşta insanların hayata aktif şekilde katılmalarını sağlayan bir proje bu."