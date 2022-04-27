Marmaris'te tedavi edilen yılan kartalı doğaya salındı - Son Dakika
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Marmaris'te tedavi edilen yılan kartalı doğaya salındı

27.04.2022 09:26
Marmaris'te tedavi edilen yılan kartalı doğaya salındı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaralı bulunan yılan kartalı, tedavi edilerek doğaya bırakıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaralı bulunan yılan kartalı, tedavi edilerek doğaya bırakıldı.

Ormanlık alanda yaralı bir kartal olduğunu fark edenler, durumu Marmaris Milli Park Müdürlüğüne bildirdi. Bölgeye giden görevliler, kuşun yılan kartalı olduğunu ve ayağına dolanan misina nedeniyle yaralandığını belirledi.

Ayağına dolanan misina çıkarılan yılan kartalı, uygulanan tedavinin ardından müdürlüğün bahçesinden doğaya salındı.

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Marmaris, Muğla, Yılan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Marmaris'te tedavi edilen yılan kartalı doğaya salındı - Son Dakika


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