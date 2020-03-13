Marmaris'te tefeci operasyonu: 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Marmaris'te tefeci operasyonu: 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Marmaris'te tefeci operasyonu: 1 kişi tutuklandı

31 dakika önce

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yüksek faizli borç para verip, borçların ödenmesine rağmen senetleri geri vermeyerek haksız kazanç elde eden 2 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Marmaris'te tefeci operasyonu: 1 kişi tutuklandı, System.String[]

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yüksek faizli borç para verip, borçların ödenmesine rağmen senetleri geri vermeyerek haksız kazanç elde eden 2 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Mahkemeye çıkartılan S.A.(35) tutuklanırken, E.V.(34) ise denetimli serbest kaldı.

Marmaris'te tefecilik yapan 2 kişinin, yüksek faizli borç para verip senet imzalattığı kişilerin, borçlarını ödemesine rağmen senetlerini vermeyerek haksız kazanç elde ettiği ihbarı üzerine polis çalışma başlattı. 10 Mart Salı günü Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fizik takibin ardından S.A. ve E.V.'yi deşifre etti. Önceden seri numaraları alınmış 194 bin lira parayı mağdura teslim etti. Mağdur, şüphelilerle bugün sabah saatlerinde Marmaris'te bir parkta buluştu. Polisin takibinden habersiz S.A. ve E.V., ismi gizli tutulan mağdurdan 194 bin lirayı alarak 'ölümle tehdit' etti. S.A. ve E.V. parktan uzaklaşırken polis tarafından yakalandı. S.A.'nın üzerinden seri numaraları alınmış 194 bin liraya el konuldu. Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ne getirilen şüpheliler sorgularının ardından mahkemeye çıkartıldı. S.A. mahkeme tarafından 'Tefecilik, tehdit ve hürriyeti engel olmak' suçundan tutuklandı. E.V. ise denetimli serbest bırakıldı.


Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 07:17 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Altay Bayındır ameliyat oldu
Aylan bebeğin katilleri Adana'da yakalandı, üç firari hükümlüye toplam 546 yıl hapis cezası verildi Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı haberlerini yalanladı Hamile, emziren, engelli ve 60 yaş üstü kamu çalışanlarına 12 gün idari izin verildi

Son Dakika Haberleri
19:46 Pakistan'da koronavirüs nedeniyle okullar tatil edildi
19:45 Bakırköy Adliyesi'nde korona virüs temizliği
19:45 "Avrupa, korona virüs salgının merkezi haline geldi"
19:45 - KKTC'den ayrılmak isteyenler havalimanlarına akın etti
19:42 Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı...

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 19:49:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Marmaris'te tefeci operasyonu: 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]