Marmaris'te tefeci operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Marmaris'te tefeci operasyonu: 3 gözaltı

10.03.2021 15:30
Marmaris'te tefeci operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yüksek faizle borç para verip, borçların ödenmesine rağmen senetleri iade etmeyen 3 kişi, yakalanarak, gözaltına alındı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yüksek faizle borç para verip, borçların ödenmesine rağmen senetleri iade etmeyen 3 kişi, yakalanarak, gözaltına alındı.

Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı'na gelen bir kişi, yüksek faizle borç para aldığını, borcunu ödemesine rağmen senetlerin geri verilmediğini belirterek, şikayetçi oldu. Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, tespit ettikleri şüphelileri takibe aldı. Ekipler, şafak vakti, Marmaris ilçe merkezindeki 3 ev ve 2 iş yerine baskın düzenledi. Adreslerde ve şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda, toplam değeri 406 bin 900 lira olan 27 senet, alacakların yazıldığı ajanda, 2 boş senet koçanı, 3 cep telefonu, 1 gram skunk, 1 gram esrar, 7 gram kenevir tohumu, 5 kişi ile yapılmış noter onaylı evrak ele geçirildi. Operasyonda Ş.B., M.B. ve A.Ö. adlı şüpheliler gözaltına aldı.Gözaltına alınan şüphelilerin ifade işlemleri devam ederken, jandarma ekiplerinin ele geçirilen ajandada adı geçen 86 kişi ile irtibata geçtiği, soruşturmanın geniş çaplı devam ettiği öğrenildi.


Marmaris'te tefeci operasyonu: 3 gözaltı

Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı, Marmaris, Jandarma, Borç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Marmaris'te tefeci operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika


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