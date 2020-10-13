Marmaris'te tefeci operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika

Marmaris'te tefeci operasyonu: 8 gözaltı

13.10.2020 10:51
Marmaris'te tefeci operasyonu: 8 gözaltı, System.String[]

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen tefeci operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alırken, 1 şüpheliyi ise arama çalışmaları devam ediyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen tefeci operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alırken, 1 şüpheliyi ise arama çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Marmaris KOM Grup Amirliğince alınan bilgiler doğrultusunda tespit edilen bir grup şahsın, vatandaşlarımızın maddi zorluklarını istismar ederek yüksek faizli parayı borç olarak dağıttığı, senet imzalattırılarak borçlanan müştekilerden faizi zorla tahsil etme yoluna gittikleri, piyasaya çok sayıda sahte-karşılıksız çek dağıtarak esnafı mağdur ettikleri anlaşılması üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında bugün sabah erken saatlerde tespit edilen 9 şüphelinin işyeri ve adreslerinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para, çok sayıda senet ve çek ile 10 gram Kubar Esrar ele geçirildi. Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Örgüt Faaliyetleri kapsamında Yağma-Dolandırıcılık-Tefecilik suçlarından haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 8'i yakalanırken, firari 1 şüphelinin ise arama çalışmaları sürüyor. - MUĞLA

Marmaris'te tefeci operasyonu: 8 gözaltı

Kaçakçılık, Marmaris, Gözaltı, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Marmaris'te tefeci operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika

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