Marmaris'te Tekne Turları Zengin Ortadoğulu Turistlerle Başladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde tatilcilerin vazgeçilmezlerinden olan günübirlik tekne turları, bu yıl zengin Ortadoğulu turistlerle başladı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde tatilcilerin vazgeçilmezlerinden olan günübirlik tekne turları, bu yıl zengin Ortadoğulu turistlerle başladı. Çocuklarıyla birlikte yeşil ve mavinin her tonunun görülebildiği şehrin cennet koylarını gezen turistler, mutlu anlarını cep telefonları ve kameralarıyla kaydederek, ölümsüzleştirdi.



Yat Limanı ve Türkmenistan Parkı İskelesi'nde sıralanan, boyları 11-35 metre arasında değişen günübirlik tur tekneleri, havaların ısınmasıyla turlarına başladı. Bu yılın ilk konukları Filistin, İran, Lübnan, Ürdün ve Irak'tan gelen Ortadoğulu zengin turistler oldu. Sabah otellerinden alınarak otobüslerle Yat Limanı'na getirilen turistler, anlaşmalı oldukları günübirlik gezi teknelerine alındı. Saat denize açılan turistler, öğle yemeği dahil kişi başı 65 liraya Bedir, Cennet ve Kumlubük adalarını gezdi. El değmemiş cennet koylardaki Fosforlu Mağara ve tarihi yerleri 6 saat dolaşan turistler, müzik eşliğinde dans ederek eğlendi. Önceden planlanan restoran ve kafeteryalara balıkçı tekneleriyle alınarak götürülen turistler, yemek yedi. Kıyıya yakın seyreden günübirlik gezi teknesinden eşsiz manzaraların tadını çıkartan tatilciler, bol bol özçekim yaptı.



MARMARİS'E HAYRAN KALDILAR



Kente hayranlığını dile getiren Filistinli mimar 32 yaşındaki Habibullah Riyad Kaveree, Türkiye ve Marmaris çok güzel. Marmaris halkına, yakınlıklarından dolayı şükranlarımı sunarım. Eşsiz güzellikleri var, doyasıya tadını çıkartıyoruz dedi. İranlı arkeolog 28 yaşındaki Meleke Sahar Hamans, Burada tatil yapan komşularımız çok bahsetmişlerdi. Böyle güzel mavi ve yeşili bir arada görmemiştim. Ayrıca tarihi yerlerde bolca fotoğraf çektirdim diye konuştu.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A BÜYÜK SAYGI DUYUYORLAR



Günübirlik gezi teknesinin kaptanı Atilla Barbaros Teoman, Son üç yıldır zengin Ortadoğulu turistlerle sezonu açıyoruz. Aralarında doktor, mimar, arkeolog, avukat ve acente sahibi turistler vardı. İranlı, Filistinli, Iraklı, Lübnanlı ve Ürdünlü gruplardan oluşan Ortadoğulu turistler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyor ve çok büyük saygı duyuyorlar. Bizlere sürekli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgilerinden bahsettiler. Marmaris'ten aldığımız turistleri körfezdeki kaleden başlayarak el değmemiş koy ve adalara götürüyoruz. Çeşitli mağara ziyaretlerinin ardından öğle yemeği ikramlarımız oluyor. Turizm elçileri olarak kendilerine Türk'ün misafirperverliğini gösteriyoruz. 6 ile 8 saat süren turlarımızda hareketli Türk ve Arapça müziklerle eğlendiriyoruz. Ayrıca Marmaris'imizi tanıtan kitapçıklar dağıtıyoruz dedi. - Muğla

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