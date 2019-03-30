Marmaris'te Tekne Turları Zengin Ortadoğulu Turistlerle Başladı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde tatilcilerin gözdesi günübirlik tekne turları, bu yıl zengin Ortadoğulu turistlerle sezonu açtı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde tatilcilerin gözdesi günübirlik tekne turları, bu yıl zengin Ortadoğulu turistlerle sezonu açtı. Şehrin cennet koylarını gezen turistler, mutlu anlarını cep telefonlarıyla kaydederek ölümsüzleştirdi.



Yat Limanı ve Türkmenistan Parkı İskelesi'nde boyları 11-35 metre arasında değişen günübirlik tur tekneleri, ısınan havayla beraber turlarına başladı. Bu yılın ilk konukları ise Filistin, İran, Lübnan, Ürdün ve Irak'tan gelen Ortadoğulu zengin turistler oldu.



Sabah otobüslerle Yat Limanı'na getirilen turistler, günübirlik gezi tekneleriyle mavi sulara açıldı. Bedir, Cennet ve Kumlubük adalarını gezen turistler el değmemiş cennet koylardaki Fosforlu Mağara ve tarihi yerleri 6 saatlik bir programla dolaştı. Ardından balıkçı tekneleriyle öğle yemeğini yiyecekleri restoran ve kafeteryalara götürülen tatilciler mutlu anlarını cep telefonlarıyla kaydederek ölümsüzleştirdi.



MARMARİS'E HAYRAN KALDILAR



Kente hayranlığını dile getiren Filistinli mimar Habibullah Riyad Kaveree (32), "Türkiye ve Marmaris çok güzel. Marmaris halkına, yakınlıklarından dolayı şükranlarımı sunarım. Eşsiz güzellikleri var, doyasıya tadını çıkartıyoruz" dedi. İranlı arkeolog Meleke Sahar Hamans (28), da, "Burada tatil yapan komşularımız çok bahsetmişlerdi. Böyle güzel mavi ve yeşili bir arada görmemiştim. Ayrıca tarihi yerlerde bolca fotoğraf çektirdim" diye konuştu.



Günübirlik gezi teknesinin kaptanı Atilla Barbaros Teoman ise, "Son üç yıldır İranlı, Filistinli, Iraklı, Lübnanlı ve Ürdünlü gruplardan oluşan zengin Ortadoğulu turistlerle sezonu açıyoruz. Aralarında doktor, mimar, arkeolog, avukat ve acente sahibi turistler var. Marmaris'ten aldığımız turistleri körfezdeki kaleden başlayarak el değmemiş koy ve adalara götürüyoruz. Çeşitli mağara ziyaretlerinin ardından öğle yemeği ikramlarımız oluyor. Turizm elçileri olarak kendilerine Türk'ün misafirperverliğini gösteriyoruz. 6 ile 8 saat süren turlarımızda hareketli Türk ve Arapça müziklerle eğlendiriyoruz. Ayrıca Marmaris'imizi tanıtan kitapçıklar dağıtıyoruz" dedi.



- Muğla

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