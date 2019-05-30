Marmaris'te telefonla dolandırıcılık çetesinin üyesine suçüstü (2)
28 dakika önce
TUTUKLANDIMarmaris'te, telefonla aradığı Y.T.'nin (72), banka hesabından terör örgütlerine para aktarıldığı yalanıyla korkutarak, 150 bin lirasını dolandırmaya çalışırken yakalanan H.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 06:29 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Marmaris'te, telefonla aradığı Y.T.'nin (72), banka hesabından terör örgütlerine para aktarıldığı yalanıyla korkutarak, 150 bin lirasını dolandırmaya çalışırken yakalanan H.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla),
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