Son Dakika Haberleri: Marmaris'te telefonla dolandırıcılık çetesinin üyesine suçüstü (2)
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Marmaris'te telefonla dolandırıcılık çetesinin üyesine suçüstü (2)

28 dakika önce

TUTUKLANDIMarmaris'te, telefonla aradığı Y.T.'nin (72), banka hesabından terör örgütlerine para aktarıldığı yalanıyla korkutarak, 150 bin lirasını dolandırmaya çalışırken yakalanan H.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Marmaris'te telefonla dolandırıcılık çetesinin üyesine suçüstü (2), System.String[]

TUTUKLANDI
Marmaris'te, telefonla aradığı Y.T.'nin (72), banka hesabından terör örgütlerine para aktarıldığı yalanıyla korkutarak, 150 bin lirasını dolandırmaya çalışırken yakalanan H.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla),


Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 06:29 Kaynak: DHA
Marmaris, Güncel
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