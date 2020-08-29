Marmaris'te termometreler 44 dereceyi gösterdi - Son Dakika

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde hava sıcaklığı 44 dereceyi görünce, plaj ve havuz başları serinlemek isteyenlerin akınına uğradı.

Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin 44 dereceyi gösterdiği sıcaklık, ilçe merkezinde yüksek nemle birleşince vatandaş iyice bunaldı. Deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü Marmaris'te, plajların dışında otel havuz başları da doldu. Sokaklar boş kalırken, serinlemek isteyenler, denizden çıkmadı. Kimi aileler, denizde çocuklarıyla beraber yakar top oynadı, yüzme yarışları yaptı. Heyecan arayanların adresi su sporları istasyonları oldu. Otel havuz başları da, sahilleri aratmayan kalabalıklara sahne oldu. Özel hastane ve polikliniklere güneş çarpması nedeniyle başvuran 2 yaşlı turist ve 1 tatilci olmak üzere, toplam 3 kişi tedavileri yapıldıktan sonra taburcu oldu. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, yaşlıların ve sağlık problemleri olanların saat 11.00 ile 17.00 arasında sokağa çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu. İlçe Meteoroloji yetkilileri, artan nem ile birlikte bunaltıcı sıcakların devam edeceğini belirtti.