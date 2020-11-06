Marmaris'te tezgahlardaki yerini alan çıntar mantarı çıkar çıkmaz tükendi - Son Dakika

Marmaris'te tezgahlardaki yerini alan çıntar mantarı çıkar çıkmaz tükendi

06.11.2020 13:18
Marmaris'te tezgahlardaki yerini alan çıntar mantarı çıkar çıkmaz tükendi, System.String[]

MARMARİS'te, sonbahar mevsiminin ilk yağmurlarıyla ortaya çıkan çıntar mantarı, pazar tezgahlarında yerini alır almaz, kısa sürede tükendi.

MARMARİS'te, sonbahar mevsiminin ilk yağmurlarıyla ortaya çıkan çıntar mantarı, pazar tezgahlarında yerini alır almaz, kısa sürede tükendi. Halk arasında sofraların eti olarak bilinen kilosu 30 TL'den satışa çıkartılan çıntar mantarına Marmarislilerin yanı sıra yerleşik yaşayan yabancılar da yoğun ilgi gösterdi.

Marmaris ilçesinde sonbahar yağmurları ardından sarp tepelerdeki sık ormanlık alanlardaki çam ağaçları altında kendiliğinden yetişen, çıntar mantarı tezgahlarda yerini aldı. Kilosu 30 TL'den satışa çıkartılan çıntar, yarım kiloluk poşetlerde satılmaya başlandı. Tezgahlarda yerini alır almaz yerleşik yaşayan yabancılar yanı sıra Marmarisliler yoğun ilgi gösterdi. Tezgahlardaki çıntarlar kısa sürede tükendi.

Marmaris başta olmak üzere Gökova, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçelerindeki ormanlık alandan toplanan çıntar mantarı, kırsal mahallelerde yaşayan birçok kişinin ekmek kapısı oldu.TOPLANMASI ZAHMETLİ OLDUĞU İÇİN PAHALI26 yıldır her kasım ayında Marmaris halk pazarında sadece çıntar mantarı satmak için gelen Tahsin Keskin, "Sarp tepelerdeki sık ormanlık alanlarda sonbahar yağmuru sonrası çıkan çıntar mantarının toplanması zahmetli olduğu için ilk başta fiyatları yüksek oluyor. Güney Ege şehirlerinde halk arasında sofraların eti olarak bilinir, hiçbir katkı maddesi olmayan, doğada kendiliğinden yetişen zehirli olmayan mantar türüdür. Geçen sene kilosu 30 TL'den satılan çıntar mantarının bu yılda fiyatı aynı. Halkımıza pahalı geldiği için yarım kiloluk paketlerde satıyoruz" diye konuştu. Ahmet Çapar ise, "Bir saat içinde 11 kilo çıntar tükendi. Et tadında olduğu için ilgi çok fazla. Çıntar mantarının közde, ızgara da veya tavada yumurta ile kızartması yapıldığında çok lezzetli olur" dedi.Marmaris'te yerleşik olarak ve bir Türk ile evli olan Rus vatandaşı Elena Öztürk, "Pazarı dolaşırken çıntar mantarını gördüm. Çok lezzetli olduğunu biliyorum. Yumurta ile kavurması çok güzel oluyor. 1,5 kilo satın aldım" diye konuştu.SOFRALARIN ETİ OLARAK BİLİNİR

Marmaris Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri, "Çıntar, şemsiye gibi geniş olup, kızıla çalan turuncumsu renkte bir mantar türüdür. Ormanlık alanlarda özellikle çam ağaçlarının dökülen yaprakların altında doğal olarak kendiliğinden çıkar. Sonbaharın ilk yağmurları ardından görülmeye başlar. Muğla'nın özellikle kırsal mahallelerinde oturanlar, bu mantarı sofraların eti olarak bilir. Et tadı veren çok güzel lezzetlidir. Bu tür zehirli değildir. 3 şekilde yemek olarak hazırlanabilir. En çok tercih edilen mangaldır. Fırında ve kavurma olarak hazırlanması en bilindik şeklidir" dedi.


Marmaris'te tezgahlardaki yerini alan çıntar mantarı çıkar çıkmaz tükendi
Marmaris'te tezgahlardaki yerini alan çıntar mantarı çıkar çıkmaz tükendi
Marmaris'te tezgahlardaki yerini alan çıntar mantarı çıkar çıkmaz tükendi
Marmaris'te tezgahlardaki yerini alan çıntar mantarı çıkar çıkmaz tükendi
Marmaris'te tezgahlardaki yerini alan çıntar mantarı çıkar çıkmaz tükendi
Marmaris'te tezgahlardaki yerini alan çıntar mantarı çıkar çıkmaz tükendi

Türk Lirası, Sonbahar, Marmaris, Pazar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Marmaris'te tezgahlardaki yerini alan çıntar mantarı çıkar çıkmaz tükendi - Son Dakika


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