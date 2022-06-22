Marmaris'te TOMA'lar iş başında - Son Dakika
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Marmaris'te TOMA'lar iş başında

22.06.2022 17:54
Marmaris'te TOMA'lar iş başında

Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangını ile mücadeleye, Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları da (TOMA) destek veriyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangını ile mücadeleye, Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları da (TOMA) destek veriyor. Bölgeye gönderilen 17 TOMA alevlere müdahale ediyor.

Marmaris Bördübet Adalar mevkiindeki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangını söndürmek için sadece orman ve itfaiye değil, tüm kurumlar da seferberlik durumuna geçti. Havadan ve karadan devam eden yangın söndürme çalışmalarına, emniyet müdürlükleri bünyesinde görev yapan TOMA'lar da katıldı.

Aydın, Denizli ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne ve Jandarmaya bağlı 17 TOMA da destek veriyor. Yaklaşık 6 ton su kapasitesine sahip TOMA'lar ormanlık bölgede alevlere su sıkarak, mücadeleye destek veriyor. Bölgeye gelen tankerler ise TOMA'lara su takviyesi yapıyor. - MUĞLA

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Marmaris'teki orman yangını bölgeye yayılmaya başladı! Evler tedbir amaçlı boşaltılıyor Marmaris'teki orman yangını bölgeye yayılmaya başladı! Evler tedbir amaçlı boşaltılıyor (DRONE) - Marmaris'teki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor (DRONE) - Marmaris'teki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor
Kaynak: İHA

Marmaris, Muğla, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Marmaris'te TOMA'lar iş başında - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris'te TOMA'lar iş başında - Son Dakika
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