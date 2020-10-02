Marmaris'te toplu etkinliklere kısıtlama getirildi - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında genel kurul toplantıları dahil olmak üzere tüm toplu etkinliklere kısıtlama getirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Vekili Mesut Çoban başkanlığında toplandı.

Açıklamada, "2 Ekim'den 1 Aralık'a kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ev üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan genel kurul toplantıları ve etkinliklerinin ertelenmesine oy birliğiyle karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Toplantıda ayrıca, kamu hizmetlerini aksatmamak şartıyla, kamuda engelli ve hamile çalışanlarla birlikte okul öncesi ve ilkokulda çocuğu olan çalışanların uzaktan veya dönüşümlü çalışma uygulamalarının kurum amirlerinin yetkisi doğrultusunda belirlenebilmesi kararlaştırıldı.

Kovid-19 hastaları için immün plazma bağışı yapacak kamu personelinin bağış yapacağı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

Alınan kararlara uymayanlarla ilgili idari işlem yapılacağı belirtilirken, adli işlemlerin başlatılacağı uyarısında bulunuldu.