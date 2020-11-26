Marmaris'te trafik cezaları KGYS üzerinden yazılmaya başlandı - Son Dakika

Marmaris'te trafik cezaları KGYS üzerinden yazılmaya başlandı
26.11.2020 15:43
Muğla'nın Marmaris ilçesinde trafik kurallarına uymayanlar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından tespit edilerek ceza yazılıyor.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde trafik kurallarına uymayanlar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından tespit edilerek ceza yazılıyor.
İlçe Emniyet Müdürlüğünce hayata geçirilen sistemle ilçede kavşak, bulvar, sahil ve yat limanı üzerindeki 230 sabit 45 hareketli kamera olmak üzere toplam 275 KGYS kameralarının görüntüleri, görevlendirilen memurlarca izleniyor.
Trafik kuralı ihlalleri belirlenerek araç plakalarına işlem uygulanıyor. Cezalar sürücülerin adreslerine tebligatla gönderilecek.
Son Dakika "Asgari ücretle çalışıyorum" diyen başkan yardımcısının Maldivler'de çekilmiş fotoğrafları çıktı Danimarka'da itlaf edilen vizonlar toprağın altından yüzeye yükseldi Sıla'ya hakaret ettiği için yargılanan Davut Güloğlu'nun aldığı ceza belli oldu Son Dakika: Asgari ücret zammı için ilk toplantı 4 Aralık'ta yapılacak Hayatını kaybeden Maradona'nın ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar: Sadece 4 parti barajı geçebiliyor Kaş kaldırma estetiği yaptıran Akasya Asıltürkmen, yüzünün bandajlı halini paylaştı Bakan müjdeyi verdi! Buzağı destek ödemeleri yarın başlıyor