Marmaris'te trafik cezaları KGYS üzerinden yazılmaya başlandı - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesinde trafik kurallarına uymayanlar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından tespit edilerek ceza yazılıyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğünce hayata geçirilen sistemle ilçede kavşak, bulvar, sahil ve yat limanı üzerindeki 230 sabit 45 hareketli kamera olmak üzere toplam 275 KGYS kameralarının görüntüleri, görevlendirilen memurlarca izleniyor.

Trafik kuralı ihlalleri belirlenerek araç plakalarına işlem uygulanıyor. Cezalar sürücülerin adreslerine tebligatla gönderilecek.