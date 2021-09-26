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Marmaris'te trafik denetimleri arttırıldı - Son Dakika

Marmaris'te trafik denetimleri arttırıldı

26.09.2021 18:25
Marmaris'te trafik denetimleri arttırıldı, System.String[]

Muğla'nın Marmaris ilçesinde trafik denetimleri hız kesmeden devam ediyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde trafik denetimleri hız kesmeden devam ediyor. Pandemi dönemi normalleşme sürecinden bu yana gözde tatil merkezlerinde yaşanan trafik yoğunluğu sebebi ile kurallara uymayanlara cezalar yağıyor.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil Şube ekipleri bugün saat 16.00-17.00 saatleri arasında Kemal Seyfettin Elgin Bulvarı üzerinde radar ile şehir içi hız uygulaması yaptı. Radar denetimleri haricinde motorlular için kask ve arabalar için emniyet kemeri uygulaması da yapan ekipler 1 saat içinde içlerinde atv, ticari taksi, dolmuş, kamyonet ve özel araçlar olan12 araca 10 bin Lira ceza kestiler.

Yetkililerden edinilen bilgiye Marmaris Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği şehir içinde gerek sabit gerek seyir halinde denetimlerin 7/24 devam edeceği, özellikle geceleri eğlence mekanları çıkışlarında kontrollerin sıklaştırılacağı belirtildi. Hız, gürültü ve kazaları önleme amacıyla denetimlerin aralıksız olarak sürdürüleceği belirtildi. - MUĞLA

Marmaris'te trafik denetimleri arttırıldı
Marmaris'te trafik denetimleri arttırıldı
Marmaris'te trafik denetimleri arttırıldı
Marmaris'te trafik denetimleri arttırıldı
Marmaris'te trafik denetimleri arttırıldı
Marmaris'te trafik denetimleri arttırıldı

Marmaris, Pandemi, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Marmaris'te trafik denetimleri arttırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Marmaris'te trafik denetimleri arttırıldı - Son Dakika
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