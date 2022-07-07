Marmaris'te trafik ekiplerinin denetimleri sonuç verdi - Son Dakika
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Marmaris'te trafik ekiplerinin denetimleri sonuç verdi

07.07.2022 19:37
Marmaris'te trafik ekiplerinin denetimleri sonuç verdi

Marmaris'te, İlçe Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri şehir merkezinin üç noktasında motosiklet sürücülerine yönelik kask ve evrak denetimi gerçekleştirdi.

Marmaris'te, İlçe Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri şehir merkezinin üç noktasında motosiklet sürücülerine yönelik kask ve evrak denetimi gerçekleştirdi. Beş kişiden üçünün kask taktığı görüldü.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Kurban Bayramı öncesi şehir merkezinde motosiklet sürücülerine yönelik genel denetim yaptı. Kordon Caddesi, Şehir Mezarlığı ve Blue Port önünde trafik polisleri gidiş-geliş yönünde denetime başladı. Kask takmayan motosikletli sürücüler durdurularak cezai işlem yapıldı. Ayrıca trafiği tehlikeye soktuğu belirlenen 6 ATV aracı durduruldu. Sürücü turistlere cezai işlem uygulanarak ATV'ler evrak yetersizliğinden trafikten men edildi. Saat 16.00'da başlayan ve 18.00'de sona eren kontrollerde kask takmayan 46 sürücüye ceza kesildi. Evrakları eksik olan 11 sürücü trafikten men edildi, motosikletler özel otoparka çekildi. Kurban Bayramı süresince olağan denetimlerin çeşitli sokak ve caddelerde farklı saatlerde devam edeceği öğrenildi.

Halit Sezgin, " 23 yaşındayım. Ehliyetimi aldığım günden bugüne kadar motosiklete bindiğim her anda kasksız trafiğe çıkmadım. Yapılan denetimlerin işe yaradığını görüyorum. İnsanlar ceza yememek için kask takıyor. Gözlemlediğim kadarıyla beş sürücüden üçü kask takıyor. Bu sevindirici bir tablo" dedi. Ceza yiyen ve ismini vermeyen bir motosiklet sürücüsü ise, " Kendi güvenliğimiz için takmak zorundayız ama sıcaklardan pek önemsemiyoruz. Bayram öncesi hediye oldu. Sitem etmiyorum herkes görevini yapıyor" dedi - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği, Kurban Bayramı, Hisarcık, Marmaris, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Marmaris'te trafik ekiplerinin denetimleri sonuç verdi - Son Dakika

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