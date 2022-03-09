Marmaris'te trafik kazası: 1 bir ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Marmaris'te trafik kazası: 1 bir ölü, 1 yaralı

09.03.2022 00:57
Marmaris'te trafik kazası: 1 bir ölü, 1 yaralı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kamyonet ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kamyonet ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Marmaris- Datça karayolu üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.K. idaresindeki kamyonet ile H.A. yönetimindeki motosiklete çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen H.A. (25) ve yolcu konumundaki N.M.E. yaralandı. Kaza sonrası iddiaya göre kamyonet sürücüsü kamyoneti ile birlikte olay yerinden kaçarken olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederek ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Marmaris Devlet Hastanesindeki doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan motosiklet sürücüsü H.A. hayatını kaybetti. H.A.'nın ölüm haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Yolcu konumundaki N.M.E.'nin ise hastanede tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Trafik ekipleri kaçan sürücüyü yakaladı

Olayın ardından olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatan Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücü Y.K.'yı kamyoneti ile birlikte Hisarönü Mevkii'nde yakaladı. Ekipler tarafından gözaltına alınan Y.K. emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

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Son dakika haberleri! Muğla'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü Son dakika haberleri! Muğla'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü Son Dakika | Marmaris'te trafik kazası: 1 bir ölü, 1 yaralı Son Dakika | Marmaris'te trafik kazası: 1 bir ölü, 1 yaralı

Kamyonet, Marmaris, Muğla, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Marmaris'te trafik kazası: 1 bir ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Marmaris'te trafik kazası: 1 bir ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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