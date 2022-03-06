Marmaris'te trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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Marmaris'te trafik kazası: 3 yaralı

06.03.2022 10:58
Marmaris'te trafik kazası: 3 yaralı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün gece üç kişi bindikleri motor ile kaza yapan kişilerden ikisi yoğun bakıma kaldırıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün gece üç kişi bindikleri motor ile kaza yapan kişilerden ikisi yoğun bakıma kaldırıldı.

Kaza, saat 00.50 sıralarında Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Motosikleti ile Atatürk Caddesi'nden Ketenci kavşağı istikametine doğru giderken yağmurun etkisi ile kayganlaşan yolda hakimiyetini kaybeden Ö.Ç.Y. (35) önce yol kenarında park halinde bir araca sonra karşı şeritteki bisiklet yolundaki bariyerlere çarparak devrildi. Kazayı görenlerin acil ihbar hattını araması sonucu kaza yerine gelen polis ve sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından yaralılardan Ö.Ç.Y isimli motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu A.Ö'yü (13) devlet hastanesine kaldırdı. Yaralıların ikisinin de hayati tehlikesinin olduğu ve kaldırıldıkları hastanelerde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındıkları bilgisi edinilirken motosikletteki diğer yolcu E.K. (32) ise ayakta tedavi edildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Marmaris'te trafik kazası: 3 yaralı

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Atatürk Caddesi, Marmaris, Muğla, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Marmaris'te trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Marmaris'te trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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