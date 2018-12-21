Son Dakika Haberleri: Marmaris'te Traktör Şarampole Yuvarlandı: 1 Ölü

Marmaris'te Traktör Şarampole Yuvarlandı: 1 Ölü

9 saat önce

Marmaris'te traktör şarampole yuvarlandı.

Marmaris'te Traktör Şarampole Yuvarlandı: 1 Ölü, System.String[]
Marmaris'te traktör şarampole yuvarlandı. Traktörün altında kalan sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi'nde Mehmet Niyazi Yücel (77) idaresindeki 48 N 4995 plakalı traktör, şarampole yuvarlandı.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra Yücel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın cesedi, incelemenin ardından Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yücel'in bir mantar çeşidi olan çıntar toplamaktan geldiği öğrenildi. Yücel'in topladığı çıntarların kaza yerinde etrafa saçıldığı görüldü. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 08:48 Kaynak: İHA

Muğla, Marmaris, 3. Sayfa
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