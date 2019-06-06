Son Dakika Haberleri: Marmaris'te tur teknesi su aldı, yolcular ve mürettebat kurtarıldı
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Marmaris'te tur teknesi su aldı, yolcular ve mürettebat kurtarıldı

54 dakika önce

MARMARİS'te, su alan günübirlik tur teknesindeki 10 yolcu ve 4 kişilik mürettebat, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Marmaris'te tur teknesi su aldı, yolcular ve mürettebat kurtarıldı, System.String[]
MARMARİS'te, su alan günübirlik tur teknesindeki 10 yolcu ve 4 kişilik mürettebat, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Tur teknesi ise dolan suyun tahliye edilmesinin ardından Sahil Güvenlik botuyla yedeklenip, Marmaris Yat Limanı'na çekildi.
İçinde 10 yolcu ile 4 kişilik mürettebatın bulunduğu, 'Amedeus' isimli, 17 metrelik günübirlik gezi teknesinin kaptanı, saat 13.00 sıralarında, Kumlubük mevkisinde yardım çağrısı yaptı. Bunun üzerine devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na bağlı ekipler, bölgeye yönlendirildi. Ekipler, su dolan tur teknesine yanaşıp, ilk olarak yolcular ile mürettebatı kendi botlarına alarak, kurtardı. Yolcular ve mürettebat, başka tur teknesine bindirildi. Yolcular, turlarına kaldıkları yerden devam etti.
Teknede yapılan incelemede, egzoz çıkışı soğutma suyunun sintineye dolduğu tespit edildi. Suyun tahliyesinin ardından tur teknesi, Sahil Güvenlik botuyla yedeklenerek, Marmaris Yat Limanı'na çekildi.
 


- Muğla
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 08:21 Kaynak: DHA
Marmaris, Güncel
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