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Marmaris'te turistleri taşıyan araç kaza yaptı: 17 yaralı

34 dakika önce

Marmaris'te tur minibüsü ile tırın çarpıştığı kazada 17 kişi yaralandı.

Marmaris'te turistleri taşıyan araç kaza yaptı: 17 yaralı, System.String[]
Marmaris'te tur minibüsü ile tırın çarpıştığı kazada 17 kişi yaralandı. Kaza anı çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Marmaris Muğla karayolu Taşhan mevkisinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada; 33 BJ 403 plakalı Murat K. idaresindeki minibüs ile 15 NV 426 plakalı Ercan T. idaresindeki tır sol şeritten ilerlerken sağa dönüş yaptığı esnada minibüsle çarpıştı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yolu kısa süreliğine trafiğe kapattı. Kazada 15 turist, 1 rehber ve aracın sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Marmaris Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Kaza anı çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Turistleri taşıyan aracın tura çıktığı öğrenildi. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:08 Kaynak: İHA
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