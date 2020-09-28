Marmaris'te turizm sezonunu uzatmak için Jet2 ile anlaşma yapıldı - Son Dakika

Marmaris Belediyesi ve Marmaris Ticaret Odası (MTO), İngiltere'nin önemli tur operatörü ve hava yolu şirketlerinden Jet2.com ve Jet2holidays ile Marmaris'e tatil paketleri ve uçak seferleri düzenlemesi konusunda YDA Dalaman Havalimanı iş birliğinde anlaşmaya vardı.

MTO'dan yapılan açıklamaya göre, İngiltere'nin en büyük tur operatörlerinden Jet2 firması ile yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı. Bu doğrultuda, Marmaris'te turizm sezonunu uzatma ve Dalaman Havalimanı'na ek seferler düzenlenmesi için tanıtım ve pazarlama çalışmaları anlaşması yapıldı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, MTO Başkanı Mutlu Ayhan, YDA Dalaman Havalimanı İşletmesi Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç, İngiltere'nin önemli tur operatörü ve hava yolu taşıma şirketi Jet2.com ve Jet2holidays'in Üst Yöneticisi Steve Heapy ile Dalaman'da gerçekleşen görüşmelerden sonra şirketin Havalimanları ve Turizm Organizasyonları Genel Müdürü Jacob Bramley ile de yazışmalar yaptı.

Görüşme ve yazışmalarda iş birliği olanakları, sektörel beklentiler, Jet2holidays'in talep ve önerileri değerlendirildi.

Buna göre, 1-15 Kasım tarihlerinde İngiltere, İskoçya ve Kuzey İrlanda'nın 9 şehrinden 31 uçuş planlandı.

Belfast, Birmingham, East Midlands, Edinburgh, Glasgow, Leeds, Londra, Manchester ve Newcastle şehirlerinden Dalaman'a düzenlenen uçuşların devam edebilmesi ve Marmaris'teki gezi, kültür, gastronomi ve alışveriş aktivitelerinin öne çıkarılması için Jet2.com ve Jet2holidays'in iş birliğinde tanıtım çalışmaları yapılması kararlaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MTO Başkanı Ayhan, Türkiye'nin pandemi süresince pek çok Avrupa ülkesine göre daha başarılı çalışmalar yapması ve pandemi ile mücadelede elde edilen sonuçların turizme olumlu yansıdığını belirtti.

İngiltere'nin 9 şehrinde Marmaris'in tanıtımının yapılması ve tatil tercihinde öne çıkması için çalışma yapılmasına karşılıklı olarak karar verdiklerini aktaran Ayhan, "Kasım'ın 15'ine kadar ilçemizde İngiliz turistleri görmeyi bekliyoruz. Yapacağımız çalışma neticesinde talebin artması ile birlikte uçuş sayısını artırmayı, süreyi uzatmayı ve diğer operatörlerin de sürece dahil olmasını bekliyoruz. Önümüzdeki yıllarda da olumlu sonuçlarını göreceğimize inandığımız bu çalışma sayesinde Marmaris'te turizmin kış aylarına kadar uzayacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayhan, İngiltere'nin her geçen gün yeni bir ülkeye uçuş yasağı getirdiğine değinerek tüm işletmeleri, belirlenen pandemi kurallarına uygun şekilde hareket etmeye davet etti.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ise salgının bütün ülkelerin turizm faaliyetlerini doğrudan etkilediğine dikkati çekti.

Oktay, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz aylarda İngiltere'de tur operatörlerinin temsilcileriyle Dalaman'a düzenlenen charter uçuşlarının artırılması konusunda görüşmeler yapmıştık. Bu görüşmelerin böyle bir dönemde meyve vermesi ve Jet2.com ve Jet2holidays'in ek sefer koyma kararı bizler için çok sevindirici bir gelişme. Bu firma ile iş birliğini ayrıca çok önemsiyoruz. Sezonun uzaması yıllardır her turizmcinin dile getirdiği bir temennidir. Üstelik bunu da olağanüstü bir dönemde başarmış olmak bizim için ayrıca gurur verici bir gelişme. Bu anlamda turizmcilerimize bir nebze olsun nefes aldıracak bu girişime katkı sağlayan tüm kurumlara teşekkür ediyorum."