Marmaris'te turizm üst kurulu için ilk adım atıldı - Son Dakika

Turizm kenti olan Marmaris'te, Turizm Üst Kurulu kurulması için ilk adım atıldı. Bu amaçla Marmaris Belediyesi Kültür, Sanat ve Turizm Komisyonu öncülüğünde gerçekleşen toplantıya turizm sektör temsilcileri katıldı.

Marmaris Belediyesi Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk, Meclis üyeleri Ali Kırlı, Zülal Akyüz ve Ceyhan Eroğlu'ndan oluşan Marmaris Belediyesi Kültür Sanat ve Turizm komisyonu sektörün sorunları ve çözüm yollarına yönelik ortak akılla hareket edilmesi amacıyla Turizm Üst Kurulu kurulması için bir toplantı gerçekleştirdi. Marmaris Belediyesi İçmeler Hizmet Binası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Marmaris'te faaliyet gösteren acente temsilcileri, otel işletmecileri, oda yetkilileri katıldı.

Pandemiden en çok etkilenen sektörlerden biri olan turizmin mevcut sorunları ve çözüm önerilerinin tartışıldığı toplantıdan çıkan sonuçların bir rapor halinde bir sonraki meclis toplantısına da sunulması kararlaştırıldı. Komisyon Başkanı Ali Kırlı toplantıyla ilgili yaptığı değerlendirmede Turizm Üst Kurulu'nun, turizmin sorunlarına akılcı ve çözüme yönelik yaklaşımlar sunacağını belirterek "Kurulacak komisyonda ilçedeki turizmin tüm paydaşları yer alacak. Böylece sorunları daha net tespit edip, çözüm yolları için ortak akılla hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MUĞLA