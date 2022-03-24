Marmaris'te turizmciler ve öğrenciler buluştu - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesinde turizmciler, "4. Turizmde İstihdam ve Kariyer Günü" etkinliği ile öğrencilerle bir araya geldi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulunun bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdiği "Turizmde İstihdam ve Kariyer Günü" etkinliğinde turizmciler, eğitimli iş gücüyle buluşmak ve istihdam konusunda öğrencilere bilgi vermek amacıyla Turizm Meslek Yüksekokulu bahçesine stant açtı.

Etkinliğine bin 100 civarında öğrenci ve 85 sektör temsilcisi katıldı. Öğrenciler kendilerine uygun buldukları firmalara iş başvurusunda bulundu.

Yüksekokul Müdürü Doç.Dr. Ekrem Ayan, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerini sektöre en iyi şekilde hazırlamaya çalıştıklarını, çok genç ve kaliteli bir yetişmiş kadroların turizmin hizmetine hazır olduğunu söyledi.

Turizmde kaliteyi arttırmak için kalifiye eleman yetiştirdiklerini belirten Ayan, "Kariyer günlerini önemsiyoruz. Öğrencilerimizin kariyerlerinde ilk basamaklarında yalnız bırakmıyoruz. Turizmin en önemli iki unsurunu bir araya bahçemizde getiriyoruz. Öğrencilerimiz kendilerine uygun buldukları turizm şirketlerine başvuruyor, turizmciler de kendilerine faydalı olacak iş gücüne buluşma imkanı buluyor." diye konuştu.