Marmaris'te Türk bayrağının yanmasına dayanamayan Azerbaycanlı itfaiyeci ailesini gururlandırdı - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında Türk bayrağının yanmasına yüreği elvermeyen ve evlerden bayrakları tek tek toplayan Azerbaycanlı itfaiyeci Kamil Dünyamalıyev'in anne ve babası evlatlarıyla gurur duyuyor.

Türkiye'nin yangınlarla mücadelesine destek için geldiği Marmaris'te bir mahallede evlerin bahçelerinde asılı Türk bayraklarına karşı duyarlılığıyla dikkat çeken, yangından zarar görme riskine karşı Türk bayraklarını toplayarak muhafaza altına alan Dünyamalıyev'in babası Nurali Dünyamalıyev ile annesi Ağabacı Dünyamalıyeva, duygularını AA muhabirine anlattı.

Nurali Dünyamalıyev, oğlunun yangın bölgesinde Türk bayraklarını toplamasını televizyondan öğrendiğini söyledi. Türk bayrağını kendi bayrakları olarak gördüklerini, bunu evladına da aşıladıklarını belirten Dünyamalıyev, Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan ve Türkiye'nin "bir millet, iki devlet" olduğunun bir kez daha görüldüğünü vurguladı.

Dünyamalıyev, oğlu Kamil'in mesleğini çok sevdiğini dile getirerek "Yanan evden bayrağı almasını görünce gurur duyduk. Sadece onunla değil Türk kardeşlerimize yardıma giden tüm itfaiyecilerimizle gurur duydum. Allah yardımcıları olsun. Yangınları kısa zamanda söndürsünler ve geri dönsünler." ifadesini kullandı.

"Birbirimize yardım etmemiz bizim borcumuz"

Anne Ağabacı Dünyamalıyeva da yaklaşık 30 yıl Ermenistan işgalinde bulunan ve geçen yıl Azerbaycan ordusu tarafından kurtarılan Zengilan ilinden olduklarını söyledi. Toprakların işgalden kurtarılmasında Türk kardeşlerinin kendilerine büyük destek verdiğinin altını çizen Dünyamalıyeva, şunları kaydetti:

"İki kardeş her zaman birbirine destek olur. Biz de onlara destek oluyoruz. Evladımın Türkiye'ye yardıma gitmesine sevindim ve onunla gurur duydum. Türk kardeşlerimizin evi, vatanı yandı, bizim de kalbimiz yandı. Allah bu kara bulutları bir an önce Türkiye'nin üzerinden çeksin. Birbirimize yardım etmemiz bizim borcumuz. Oğlumu televizyonda gördüğümde gurur duydum. Her gün Türkiye için dua ediyorum."

Türkiye'nin yangınla mücadele çalışmalarında 710 Azerbaycanlı itfaiyeci görev yapıyor.