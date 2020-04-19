Marmaris'te Türk denizcilerin yatlarda izole yaşamı - Son Dakika
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Marmaris'te Türk denizcilerin yatlarda izole yaşamı

6 saat önce

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde Türk denizciler, yat, gulet ve yelkenlilerinde koronavirüs tedbirlerine uyarak, izole yaşamlarını sürdürüyor.

Marmaris'te Türk denizcilerin yatlarda izole yaşamı, System.String[]

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde Türk denizciler, yat, gulet ve yelkenlilerinde koronavirüs tedbirlerine uyarak, izole yaşamlarını sürdürüyor. Denizciler, tek üzüntülerinin ailelerini görememek olduğunu söyledi.

Marmaris ilçe merkezi ve kırsal turistik mahallerinde denizciler, koronavirüs salgını nedeniyle marina ve koylarda demirli yatlarında izole yaşam sürdürmeye devam ediyor. Kaptanlar ve yat sahipleri, ihtiyaçlarını karşılamak dışında karaya ayak basmıyor. Ege ve Akdeniz ülkelerine geçiş noktasında kritik öneme sahip olan Marmaris'in dünyaca ünlü marinalarında deniz tutkunları, milyon dolarlık özel yatları, yelkenli ve özel yapım mavi tur teknelerinde koronavirüs nedeniyle tedbirlerini aldı. Fiyatları 1 ile 25 milyon dolar arasında değişen lüks yatların sahipleri, kendilerini izole ederek yaşam sürdürüyor. İlçe merkezi ile 13 kırsal mahallesinde 6 özel marinada karada, denizde bağlı 4 bin 350 yat, gulet ile yelkenli bulunuyor. Yabancı yat sahipleri ülkelerinde bulunurken, özel yapım yatlarda Türk kaptan ve personel kalıyor. Sokağa çıkma yasağına uyan denizciler, balık tutup, yatların günlük işlerini yapıyor.

'İHTİYAÇLARIMIZ KARŞILANIYOR'

14 metrelik ahşap mavi tur teknesinin sahibi Kaptan Hamdi Körken (53), "Ailem Tekirdağ'da sizlerin aracılığıyla selamlarımı iletiyorum. Kimse ile görüşmeden yata kendimi kapattım. Ekmeğim ve her türlü ihtiyacımız geliyor. Hiçbir sorunum ve sıkıntım yok. Tek düşüncemiz başka şehirdeki ailem. Bir an önce virüsten kurtulup, işimizi yapmaya devam edeceğimiz günleri bekliyoruz" diye konuştu.

26 metrelik ahşap özel yapım yat sahibi kaptan Doğukan Karapınar (38) da "Üç personelimle beraber yatımda izole yaşam sürüyorum. Günlük olarak balık tutuyoruz, teknenin temizlik ve bakımları yapılıyor. Yasaklara ve alınan tedbirlere uyuyoruz. Bir an önce sorun aşılarak normal hayatımıza dönelim. Yetkilileri aradığımızda ekmeğimiz ve ihtiyaçlarımız karşılanıyor" dedi.

36 metrelik yelkenli gulet sahibi Ahmet Aslanturhan (51) ise "Her şey güzel. Günlük balığımı tutmaya çalışıyorum. Her şey geldi ama bir türlü gazetemiz gelmedi. Bir an önce bu beladan kurtulalım" diye konuştu.


Marmaris, Marina, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 03:11 Kaynak: DHA

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