Son Dakika Haberleri: Marmaris'te ücretsiz karbonmonoksit ölçümü
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Marmaris'te ücretsiz karbonmonoksit ölçümü

1 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü" ve 2019 yılının Dünya Sağlık Örgütünce "Akciğer Sağlığı Yılı" dolayısıyla ücretsiz karbonmonoksit ölçümü yapıldı.

Marmaris'te ücretsiz karbonmonoksit ölçümü, System.String[]
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü" ve 2019 yılının Dünya Sağlık Örgütünce "Akciğer Sağlığı Yılı" dolayısıyla ücretsiz karbonmonoksit ölçümü yapıldı.
İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Töreyenler ile sağlık ekipleri,, "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü" ve 2019 yılının Dünya Sağlık Örgütünce "Akciğer Sağlığı Yılı" dolayısıyla Yeşil Cami bahçesinde karbonmonoksit ölçümü standı kurarak vatandaşlara ölçüm ve bilgilendirme yaptı.
Sigara içen vatandaşların akciğer kapasitelerini ölçüp akciğerleriyle ilgili bilgi verdiklerini belirten Töreyenler, şunları kaydetti:
"Ramazan ayı olması sebebiyle uzun saatler boyunca oruç tutulduktan sonra içilen sigaranın meydana getirebileceği tahribatın boyutu hakkında bilgilendiriyoruz. Oruç sonrası içilen sigara; baş dönmesi, gözlerde kararma, bulantı ve mide asidinde artışa neden olur. Sigarasız geçen bütün bir günün ardından üst üste içilen sigaranın kan basıncında ve kalp hızında ani yükselmeye neden olarak kalp krizi ve beyin kanaması riskini ciddi oranda artırdığından, içilen her sigara kalp krizi riskini arttırır."
Ölçüm yaptıran vatandaşlara bilgilendirmenin yanı sıra, sigarayı bırakmanın yollarını anlatan broşür verildi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:28 Kaynak: AA
Muğla, Marmaris, Sağlık
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