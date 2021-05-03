Marmaris'te uçuruma yuvarlanan araçtaki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ümit Özat'la atışmaya giren Kongre Üyesi, bel altı cevabı sonrası tarihi ayar yedi

Kızlar kavga etti, erkekler de o anları kayda aldı! Nedeni olaydan daha vahim