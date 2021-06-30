Marmaris'te uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Marmaris'te uyuşturucu operasyonu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda il dışından uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen şahsın evinde 440 gram bonzai ele geçirildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda il dışından uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen şahsın evinde 440 gram bonzai ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Marmaris Narkotik ekiplerince il dışından uyuşturucu madde getirdiği bilgisi alınan U.E (26) isimli şahsın kalmış olduğu eve gece saatlerinde operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda, narkotik madde arama köpeğinin tepki vermesi ile, 440 gram tütüne emdirilmiş bonzai maddesi, hassas terazi, çok sayıda kilitli poşet ele geçirildi. U.E hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapılırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - MUĞLA

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