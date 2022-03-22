Marmaris'te uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Marmaris'te uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

22.03.2022 17:51
Marmaris'te uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde uyuşturucu madde satışına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde uyuşturucu madde satışına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, eğlence mekanlarına uyuşturucu madde satışı yapıldığı yönünde istihbarat aldı. Armutalan Mahallesi'ndeki Y.Ç.'yi (30) teknik ve fiziki takibe alan ekipler, yaptıkları operasyon ile şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada kot pantolonunun kemer kısmında bulunan 2 adet gizli cepte 17,83 gram esrar maddesi ve 0,96 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Y.Ç., gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyede hakim karşısına çıkartılan Y.Ç., uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Marmaris'te uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

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Uyuşturucu, Armutalan, Marmaris, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Marmaris'te uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Marmaris'te uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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