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MARMARİS'TE VALİZDE UYUŞTURUCU YAKALANDI - Son Dakika

MARMARİS'TE VALİZDE UYUŞTURUCU YAKALANDI

19.02.2022 20:03

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, durdurulan otobüste valiz içerisinde 230 gram metamfetamin, 100 gram esrar ele geçirildi.

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, durdurulan otobüste valiz içerisinde 230 gram metamfetamin, 100 gram esrar ele geçirildi.

Marmaris İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İstanbul'dan yolcu otobüsüyle uyuşturucu madde getirileceği ihbarı aldı. Harekete geçen ekipler, Mustafa Münir Elgin Bulvarı üzerinde bulunan Muğla Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali'nde saat 17.00 sıralarında İstanbul'dan gelecek otobüs için tedbir aldı. Terminale gelen otobüs park ettiği sırada polis ekiplerince narkotik köpeği 'Cocoö ile araçta arama yapıldı. Narkotik köpeği, K.O.(41)'nun önündeki küçük boy valizine tepki verdi. Valiz içinde bulunan bilgisayar hoparlörü ve su bardağı kutusu içinde yapılan aramada 5'erli paketler halinde gizlenmiş 230 gram metamfetamin, 100 gram esrar maddesi ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. İlçe'ye garson olarak iş bulmak için geldiğini öne süren K.O.?nun işlemleri ardından 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan nöbetçi mahkemeye çıkartılacağı öğrenildi.

MARMARİS'TE VALİZDE UYUŞTURUCU YAKALANDI
MARMARİS'TE VALİZDE UYUŞTURUCU YAKALANDI
MARMARİS'TE VALİZDE UYUŞTURUCU YAKALANDI

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Metamfetamin, Uyuşturucu, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MARMARİS'TE VALİZDE UYUŞTURUCU YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: MARMARİS'TE VALİZDE UYUŞTURUCU YAKALANDI - Son Dakika
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