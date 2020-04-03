Marmaris'te vatandaşlar dağlara çıktı - Son Dakika

Marmaris'te vatandaşlar dağlara çıktı
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde evleri doğayla iç içe olan bazı vatandaşlar ıssız olacağı düşüncesiyle dağlara çıktı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde evleri doğayla iç içe olan bazı vatandaşlar ıssız olacağı düşüncesiyle dağlara çıktı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sahilleri ve plajları en sakin günlerini yaşayan Marmaris'te bazı vatandaşlar, ıssız olacağı düşüncesiyle dağlara çıkmayı tercih etti.
Armutalan Mahallesi'nde doğayla iç içe evlerde yaşayan vatandaşlar, sosyal mesafeyi koruyarak sarp ve kayalık dağlarda vakit geçirdi.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 04:32 Kaynak: AA
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