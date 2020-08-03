Marmaris'te vatandaşlar gece gündüz denizden vazgeçemedi - Son Dakika

Marmaris'te vatandaşlar gece gündüz denizden vazgeçemedi

Marmaris'te vatandaşlar gece gündüz denizden vazgeçemedi Kurban Bayramı ve yaz tatilini geçirmek için Marmaris ve turistik mahallelerini tercih eden vatandaşlar gündüz denizde serinlerken, akşamları da deniz kıyısında ki 4 kilometrelik kordon da gezmeyi tercih ediyor.

Marmaris'te vatandaşlar gece gündüz denizden vazgeçemedi

MUĞLA - Kurban Bayramı ve yaz tatilini geçirmek için Marmaris ve turistik mahallelerini tercih eden vatandaşlar gündüz denizde serinlerken, akşamları da deniz kıyısında ki 4 kilometrelik kordon da gezmeyi tercih ediyor.

Kurban bayramını tatile çeviren yerli turistler aşırı sıcaklardan bunalarak sabahın erken saatlerinde denize girerken, akşamları ise serinlemek için deniz kıyısında ki kordonu ve kordon boyu üzerinde ki mekanları tercih ediyor.

Tatillerine devam eden vatandaşlar, Atatürk Caddesi'nden Kordon Caddesi'ne kadar uzanan 4 kilometrelik sahil yolunda yürüyüş yaparak denizden gelen esintiyle serinleme çalıştı. Kalabalık halde yürüyen vatandaşların çoğunluğunun maske takmadığı sosyal mesafe kurallarına da pek uymadığı gözlense de emniyet ekipleri sık sık vatandaşlara uyarılarda bulunuyor. Ayrıca bayram süresince turistlerin tercih noktalarından biri olan Marmaris'te Pandemi'den dolayı boş kalan sokakların yeniden canlandığı görüldü.

Marmaris'te vatandaşlar gece gündüz denizden vazgeçemedi

Kurban Bayramı, Marmaris, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.08.2020 01:51

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Marmaris'te vatandaşlar gece gündüz denizden vazgeçemedi - Son Dakika
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