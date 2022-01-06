Marmaris'te velilerden depreme dayanıksız okul tepkisi - Son Dakika

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 4 katlı, 34 derslikli Marmaris Ortaokulu'nun depreme dayanıklı olmadığı ve lağım koktuğunu ileri süren bir grup veli, çocuklarını okula göndermeme kararı alıp, yetkililerden acil çözüm bulunmasını istedi. Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Ersoy tekrar bir inceleme yapılması, öğrencilerin sağlıklı bir ortamda ders yapmaları açısından ne gerekiyorsa uygulamaya geçilmesi için İlçe Milli Eğitim Müdürü Sibel Kısa'ya talimat verdi.

7'nci Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in 27 yıl önce yapımını destek olduğu ve 8 yıl önce adı 'Marmaris Ortaokulu' olarak değiştirilen okul binasının depreme dayanıklı olmadığını, lağım koktuğunu ileri süren bir grup öğrenci velisi, Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvurdu.