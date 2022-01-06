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Marmaris'te velilerden depreme dayanıksız okul tepkisi - Son Dakika

Marmaris'te velilerden depreme dayanıksız okul tepkisi

06.01.2022 16:27
Marmaris'te velilerden depreme dayanıksız okul tepkisi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 4 katlı, 34 derslikli Marmaris Ortaokulu'nun depreme dayanıklı olmadığı ve lağım koktuğunu ileri süren bir grup veli, çocuklarını okula göndermeme kararı alıp, yetkililerden acil çözüm bulunmasını istedi.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 4 katlı, 34 derslikli Marmaris Ortaokulu'nun depreme dayanıklı olmadığı ve lağım koktuğunu ileri süren bir grup veli, çocuklarını okula göndermeme kararı alıp, yetkililerden acil çözüm bulunmasını istedi. Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Ersoy tekrar bir inceleme yapılması, öğrencilerin sağlıklı bir ortamda ders yapmaları açısından ne gerekiyorsa uygulamaya geçilmesi için İlçe Milli Eğitim Müdürü Sibel Kısa'ya talimat verdi.

7'nci Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in 27 yıl önce yapımını destek olduğu ve 8 yıl önce adı 'Marmaris Ortaokulu' olarak değiştirilen okul binasının depreme dayanıklı olmadığını, lağım koktuğunu ileri süren bir grup öğrenci velisi, Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvurdu.

Veliler, 900 öğrencinin eğitim gördüğü okulun bir an önce tahliye edilmesi veya hemen eğitime ara verilerek online eğitime geçilmesi için dilekçe verdi. Veliler ardından Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy'un makamına gidip, okulun durumu hakkında bilgi verdi.Kaymakam Aksoy'dan konuyla acil şekilde ilgileneceği sözünü aldıklarını belirten velilerin son durağı ise Eğitim-Sen Marmaris Şubesi oldu. Burada da Şube Başkanı Altan Kumbasar ile 1 saat süreyle görüşen veliler, durum hakkında bilgi verip, destek istedi.'OKUL İÇİN ACİL TEDBİR ALINMALI'Görüşme sonrası açıklama yapan Kumbasar, söylentilerden dolayı velilerin huzursuz olduğunu ifade ederek, "Marmaris Ortaokulu'nun sallandığını, binada çatlaklar olduğu veliler arasında konuşulmaya başlandı. Okula çocukların gönderemeyeceklerini ilettiler. Biz de hem meslektaşlarımız hem de çocuklarımız için bir an önce konunun dikkate alınıp sorun çözüme kavuşturulmasından yanayız. Anlatılanlar çok vahim ve tehlikeli" dedi.'ÇOK BÜYÜK ÇEKİNCELERİMİZ VAR'Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) Marmaris Şube Başkanı Özgür Çağlı da, "Bizim çok büyük çekincelerimiz var. Bize gelen fotoğraflarda kolonlarda çok büyük çatlaklar var. 2 yıl önce deprem dayanıksız olduğu raporlanmış. Sağlıksız ortamda eğitim verilmesi tehlikeli. Bu sürecin bir an önce hızlanmasını, öğrenci ve öğretmenlerin güvenli ortamda olmalarını istiyoruz" diye konuştu.'ÇOCUĞUMU RUH SAĞLIĞI İÇİN OKULA GÖNDERMİYORUM'Okulun duvarlarındaki çatlakları cep telefonuyla görüntüleyen öğrenci velisi Sevtap Özyurlu ise, "Okul sallanıyor ve kokuyor. Bir arkadaşımın çocuğu panik atak oldu. İki hafta eğitime ara verilip, online olsun. Ara tatilde de acil önlem alınsın. Oğlum 8'inci sınıfta ve artık korkudan gitmek istemiyor. Çocuğumu, ruh sağlığı için okula göndermiyorum. Okulumuzun güçlendirilmesi sürecinde çocuklarımız başka yere taşınmalıdır" dedi.Bir başka öğrenci velisi Damla Acar da, "Oğlum 7'nci sınıf öğrencisi. Çocuğumdan gelen bilgiler doğrultusunda diğer velilerle bir araya geldik. Çocuklarımız, kapı çarptığında, kolonlardan parçalar döküldüğünü, sarsıntı olduğu söylüyor. 'Korkuyoruz' diyorlar. Bizler çocuklarımızı okula göndermiyoruz. Okul için 2 yıl önce alınan raporda depreme dayanıksız olduğu tespit edildi" diye konuştu.TEKRAR DEPREME DAYANIKLILIK TESTİ YAPILACAKMarmaris İlçe Milli Eğitim Müdürü Sibel Kısa ise velilere gereken bilgilendirmelerde bulunduğunu belirtip, "Depreme dayanıksız okul binalarının yıkımı için derecelendirmeler var. Mevzu bahis okulun ikinci derecede depreme dayanıksız. Sağlamlaştırma çalışmaları için harekete geçildi" dedi.Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Ersoy ise İlçe Milli Eğitim Müdürü Kısa ile görüşerek tekrar bir inceleme yapılmasını, öğrencilerin sağlıklı bir ortamda ders yapmaları açısından ne gerekiyorsa uygulamaya geçilmesi talimatını verdi.

Marmaris'te velilerden depreme dayanıksız okul tepkisi
Marmaris'te velilerden depreme dayanıksız okul tepkisi
Marmaris'te velilerden depreme dayanıksız okul tepkisi
Marmaris'te velilerden depreme dayanıksız okul tepkisi
Marmaris'te velilerden depreme dayanıksız okul tepkisi
Marmaris'te velilerden depreme dayanıksız okul tepkisi
Marmaris'te velilerden depreme dayanıksız okul tepkisi
Marmaris'te velilerden depreme dayanıksız okul tepkisi
Marmaris'te velilerden depreme dayanıksız okul tepkisi
Marmaris'te velilerden depreme dayanıksız okul tepkisi
Marmaris'te velilerden depreme dayanıksız okul tepkisi
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milli eğitim bakanlığı, Marmaris, Okul, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Marmaris'te velilerden depreme dayanıksız okul tepkisi - Son Dakika


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