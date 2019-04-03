Son Dakika Haberleri: Marmaris'te Yaban Domuzları Mahalleye İndi

Marmaris'te Yaban Domuzları Mahalleye İndi

21 dakika önce

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, aç kalan yaban domuzları mahalleye inerek vatandaşların arasında dolaştı.

Marmaris'te Yaban Domuzları Mahalleye İndi, System.String[]
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, aç kalan yaban domuzları mahalleye inerek vatandaşların arasında dolaştı.

Marmaris'in Siteler Mahallesi'nde, dün ormanlık alandan inen yetişkin ve yavrulardan oluşan 7 yaban domuzu, vatandaşların arasında dolaştı. Mahallenin sokaklarında dolaşan yaban domuzları, çöp konteynerlerininin etrafında buldukları yiyeceklerle karnını doyurdu. Siteler Mahalle sakinlerinden Fahrettin İbrahimoğulları yaban domuzlarını gösterip fotoğraf çektirerek sosyal medyada paylaştı. Bir süre sonra yaban domuzları, ormanlık alana girerek gözlerden kayboldu.

- Marmaris

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 07:47 Kaynak: DHA

Marmaris, Güncel
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