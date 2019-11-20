Marmaris'te yabancı askerler esnafın yüzünü güldürdü

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 'Doğu Akdeniz-2019' askeri tatbikatı kapsamında gelen yabancı ülke askerleri, çarşı izninde yaptıkları alışverişle esnafın yüzünü güldürdü.

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sevk ve idaresinde 09-22 Kasım arasında yapılan 'Doğu Akdeniz-2019 Tatbikatı' kapsamında, 15 ülkeden gelen 4 bin 700 askerin bir bölümü, çarşı iznine çıktı. Tatbikatın son aşamasında çarşı iznine çıkan Pakistan, Kanada, İspanya, Katar, Ürdün, Bangladeş ve İtalya uyruklu askerler, Marmaris Kapalı Çarşısı'nı gezerek alışveriş yaptı. Hediyelik eşya satan dükkanlara ilgi gösteren yabancı askerlerin Marmaris'i simgeleyen ürünler satın aldığı görüldü. Deri ve tekstil dükkanlarına da ilgi gösteren yabancı askerler, uğradıkları mekanlardan alışveriş yapmadan çıkmadı. İlçenin merkezi olan Yat Limanı, Kordon ve Ulusal Egemenlik Caddesi'nde balıkçı ile özgürlük adlı heykeller önünde hatıra fotoğraf çektirdi. Saç- sakal tıraşı olan ya da restoran ile kafeteryaları dolduran askerler esnafın yüzünü güldürdü.

'KIŞ SEZONUNDA YÜZÜMÜZ GÜLDÜ, CEBİMİZ DOLDU'

Restoran işletmecisi Mustafa Yüksel , "Yabancı askerler sayesinde işlerimiz arttı. Öğle saatlerinden itibaren aniden gelmeye başladılar. Gün sonunda bitecek olan 12 çeşit yemeğimiz 3 saatte bitti" dedi.

Döner ustası Ahmet Çetin ise, "Pakistan başta olmak üzere Orta Doğu ülkesi askerler et ve tavuk dönere yoğun ilgi gösteriyor. Kısa sürede döner tezgahlarımız bitti. Ölü dediğimiz kış sezonunda yabancı askerler sayesinde yüzümüz güldü" diye konuştu.

Giyim eşyası satan kapalı çarşı esnafı Arif Pekpaz da, "Turizm sezonu bittiği için dükkanlarımızı kapatma hazırlığındaydık. Tatbikata geldiklerini öğrendiğimiz askerler sayesinde kış sezonunda cebimiz para gördü. Girdikleri tekstil dükkanlarından alışveriş yapmadan çıkmıyorlar" ifadelerini kullandı.

Kapalı Çarşı'da berberlik yapan Murat Sönmez, "Özellikle Kanadalı ve İtalyan askerler sakal trası olmak istiyor. Türk berberlere hayran olduklarını söylüyorlar" dedi.