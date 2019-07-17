Son Dakika Haberleri: Marmaris'te yağmur hazırlıksız yakaladı
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Marmaris'te yağmur hazırlıksız yakaladı

54 dakika önce

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde bir anda başlayarak 15 dakika süren yağmur, kentte bulunanları hazırlıksız yakaladı.

Marmaris'te yağmur hazırlıksız yakaladı, System.String[]
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde bir anda başlayarak 15 dakika süren yağmur, kentte bulunanları hazırlıksız yakaladı. Kent sakinleri ve ilçede tatil yapanlar, sığındıkları yerlerde yağmurun dinmesini bekledi.
Marmaris'te saat 17.00 sıralarında aniden başlayan yağmur, 15 dakika sürdü. Yağmura yakalananların bazıları, iş yerlerinin tentelerinin altına saklanırken, kimileri aldırış etmeden yürüdü. Bazı kişiler başlarına geçirdikleri poşetle yürümeyi tercih etti. Plajdan gelenler ise havlularına sarınarak hızlı adımlarla konakladıkları yerlerin yolunu tuttu. Yağmurun süreceğini düşünen bazı kişiler ise şemsiye satın aldı. Yağmur nedeniyle ilçe merkezinde 3'ü motosikletlerin karıştığı olmak üzere 6 ayrı maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.
Meteoroloji yetkilileri, "Hava sıcaklığı yağmurla beraber 27 dereceye düştü. Nem yüzde 56 olarak ölçüldü. Yağmur, aralıklı olarak devam edecek. Yarından itibaren ilçe merkezini terk ederek mevsim normallerinde sıcaklıklar yaşanacak" bilgisi verdi.


Marmaris, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 06:40 Kaynak: DHA
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