Marmaris'te yağmur sonrası kahverengiye dönen denizde sörf - Son Dakika

Marmaris'te yağmur sonrası kahverengiye dönen denizde sörf

07.12.2020 15:51
Marmaris'te yağmur sonrası kahverengiye dönen denizde sörf, System.String[]

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yağmurla birlikte dağ eteklerinden gelen çamurlu su nedeniyle deniz kahverengiye döndü.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yağmurla birlikte dağ eteklerinden gelen çamurlu su nedeniyle deniz kahverengiye döndü. Bazı vatandaşlar yağmura rağmen dalgalı denizde, sörf yaptı.

Marmaris'te aralıklarla etkili olan sağanak, dağ eteklerinden denize çamurlu su taşıdı. Marmaris Körfezi'nin kıyı kesiminde deniz, çamurlu su nedeniyle kahverengiye döndü. Kordon Caddesi ve Yat Limanı'nda yürüyüşe çıkanlar, denizin halini fotoğraflayıp, sosyal medya hesaplarından paylaştı. Öte yandan, saat 10.45 ile 15.00 saatleri arası kentte, metrekareye 20 kilogram yağmur düştüğü bildirildi. Öte yandan, denizdeki dalgayı fırsat bilenler ise çamurlu suya aldırmadan sörf yaptı.


- Muğla
Marmaris'te yağmur sonrası kahverengiye dönen denizde sörf
Marmaris'te yağmur sonrası kahverengiye dönen denizde sörf
Marmaris'te yağmur sonrası kahverengiye dönen denizde sörf
Marmaris'te yağmur sonrası kahverengiye dönen denizde sörf
Marmaris'te yağmur sonrası kahverengiye dönen denizde sörf
Marmaris'te yağmur sonrası kahverengiye dönen denizde sörf
Marmaris'te yağmur sonrası kahverengiye dönen denizde sörf
Marmaris'te yağmur sonrası kahverengiye dönen denizde sörf
Marmaris'te yağmur sonrası kahverengiye dönen denizde sörf
Marmaris'te yağmur sonrası kahverengiye dönen denizde sörf
Marmaris'te yağmur sonrası kahverengiye dönen denizde sörf
Marmaris'te yağmur sonrası kahverengiye dönen denizde sörf

Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Marmaris'te yağmur sonrası kahverengiye dönen denizde sörf - Son Dakika


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