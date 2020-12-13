-Marmaris'te yağmurlu hava etkisini sürdürüyor - Son Dakika

-Marmaris'te yağmurlu hava etkisini sürdürüyor
13.12.2020 12:24
-Marmaris'te yağmurlu hava etkisini sürdürüyor Muğla'nın Marmaris ilçesinde aralıklı olarak yağan sağanak yağış etkisini sürdürüyor.
- Marmaris'te yağmurlu hava etkisini sürdürüyor
MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde aralıklı olarak yağan sağanak yağış etkisini sürdürüyor.
Marmaris'te 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması olması sebebi ile trafikte yağmur kaynaklı sorun oluşmazken, caddelerde ve mahallelerde resmi ekipler ve belirlenen saatlerde alışveriş yapmaya çıkan vatandaşlar olduğu gözlemlendi. Yağmur sonrası Marmaris'te denizin bir kısmı kahverengine büründü. Meteoroloji verilerine göre son 24 saat içinde, Marmaris'e saatte 21 kilogram yağış düştü. Yağışların Pazartesi gününe kadar devam edeceği rüzgarın hızının yer yer artacağı tahmin ediliyor.
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