MARMARİS'TE YAKALANAN 'BARON' LAKAPLI UYUŞTURUCU KAÇAKÇISININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
Üye Girişi

MARMARİS'TE YAKALANAN 'BARON' LAKAPLI UYUŞTURUCU KAÇAKÇISININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

15.04.2022 12:40

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, parkta bulunan içi döviz dolu çantayı polisten teslim alırken şüpheli tavırlar sergileyince yapılan araştırmada Interpol tarafından arandığı ortaya çıkıp tutuklanan Irak uyruklu uyuşturucu kaçakçısı Rawa Majid'in (36) ifadesi ortaya çıktı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, parkta bulunan içi döviz dolu çantayı polisten teslim alırken şüpheli tavırlar sergileyince yapılan araştırmada Interpol tarafından arandığı ortaya çıkıp tutuklanan Irak uyruklu uyuşturucu kaçakçısı Rawa Majid'in (36) ifadesi ortaya çıktı. Çantayı bulan belediye işçisine teslim edilmek üzere polislere 400 dolar ödül verdiğini anlatan 'Baron' lakaplı Majid'in, Benden şüphe duyulmaması için kendimi armatör olarak tanıttım. Profesyonel olarak hazırlattığım sahte kimliğe rağmen gerçek kimliğim nasıl tespit edildi, inanın bunu anlayamadım dedi.

Marmaris Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü personeli Ali Eren, İçmeler Mahallesi'ndeki Koca Mehmet Parkı'nda çiçeklerin bakımını yaptığı sırada bankta bir çantanın unutulduğunu fark etti. Kontrol ettiği çantanın içerisinde döviz ve Türk Lirası olduğunu gören Eren, durumu amirlerine bildirdi. Yetkililerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 12 bin 400 dolar ve 2 bin 400 liranın bulunduğu çantayı tutanakla teslim aldı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, çantanın Miran Othaman isimli kişiye ait olduğunu tespit etti. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek çantasını teslim alan Othaman, Ali Eren'e ulaştırılması için polislere 400 dolar ödül verdi. Çantayı aldığı sırada şüpheli tavırlar sergileyen Miran Othaman, takibe alındı. Geniş kapsamlı soruşturmada, sahte kimlik kullandığı belirlenen kişinin, Interpol tarafından uyuşturucu kaçakçılığı suçundan aranan 'Baron' lakaplı Rawa Majid olduğu belirlendi. Majid, İçmeler Mahallesi'ndeki villaya düzenlenen operasyonla yakalanırken, evde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 1 havalı tüfek ile 21 mermi ele geçirildi. Majid'in bir ay önce Türkiye'ye geldiği belirtildi.

'KENDİMİ ARMATÖR OLARAK TANITTIM'

Gözaltına alınan Rawa Majid, polisteki ifadesinde, Türkiye'ye tatile geldim. Bodrum'da tatil yaptıktan sonra Marmaris'e gelerek villa kiraladım. Yürüyüş yaptıktan sonra dinlenmek için banka oturdum. Bir anlık dalgınlığım nedeniyle çantamı unuttum. Çantamı teslim aldıktan sonra yakalanacağım aklımın ucuna gelmedi. Benden şüphe duyulmaması için kendimi armatör olarak tanıttım. Belediye işçisine teslim edilmek üzere polislere 400 dolar ödül verdim. Profesyonel olarak hazırlattığım sahte kimliğe rağmen gerçek kimliğim nasıl tespit edildi inanın bunu anlayamadım dedi.

Uyuşturucu kaçakçısı olduğu nedeniyle çevresindekilerin kendisine 'Baron' lakabı taktığı öğrenilen Majid, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

MARMARİS'TE YAKALANAN 'BARON' LAKAPLI UYUŞTURUCU KAÇAKÇISININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
MARMARİS'TE YAKALANAN 'BARON' LAKAPLI UYUŞTURUCU KAÇAKÇISININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
MARMARİS'TE YAKALANAN 'BARON' LAKAPLI UYUŞTURUCU KAÇAKÇISININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

YORUMLAR
500
Kozmetikçi holding patronu uyuşturucu baronu çıktı! Kolombiya'dan gelen 111 kilo kokain, film gibi operasyonla yakalandı Kozmetikçi holding patronu uyuşturucu baronu çıktı! Kolombiya'dan gelen 111 kilo kokain, film gibi operasyonla yakalandı Belediye çalışanı para dolu çanta buldu, sahibi uyuşturucu kaçakçısı çıktı! Belediye çalışanı para dolu çanta buldu, sahibi uyuşturucu kaçakçısı çıktı!

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MARMARİS'TE YAKALANAN 'BARON' LAKAPLI UYUŞTURUCU KAÇAKÇISININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika


Son Dakika
12:54 Kokoreççi dükkanını soyup kameralara el sallamıştı! Pişkin hırsız yakayı ele verdi
12:33 Trafik sigortasında yeni zam! Artık her ay otomatik zamlanacak
12:33 Çiçeği burnunda baba Kıvanç Tatlıtuğ heyecanını paylaştı: Kurt Efe'mizi sağlıkla kucağımıza aldık
12:30 "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş'un, eski sevgilisinin çıplak görüntülerini paylaşmaktan 5 yıl hapsi isteniyor
12:01 ABD Başkanı Joe Biden'dan gündem olan hareket! Konuşmasını yapıp boşlukla tokalaştı
11:58 Fenerbahçe, Rossi'nin bonservisini 5.5 milyon euroya aldı!
11:50 Ünlü kozmetik markasının Arapça kataloğu tepki çekti! Sosyal medyada boykot çağrısı yapıldı
11:49 Mesut Özil'i üzecek karar! Fenerbahçe'de kaptanlığa Mert Hakan Yandaş getirildi
11:35 Tahıl, yağ, kömür ve demir yüklü 22 Türk gemisi günlerdir Ukrayna'da bekliyor! Bakan açıkladı: o gemileri almamız gerekiyor
11:29 Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin oğulları dünyaya geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 13:05:37. #1.13#
SON DAKİKA: MARMARİS'TE YAKALANAN 'BARON' LAKAPLI UYUŞTURUCU KAÇAKÇISININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement