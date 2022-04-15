MARMARİS'TE YAKALANAN 'BARON' LAKAPLI UYUŞTURUCU KAÇAKÇISININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
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MARMARİS'TE YAKALANAN 'BARON' LAKAPLI UYUŞTURUCU KAÇAKÇISININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

15.04.2022 17:32

Marmaris Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü personeli Ali Eren, İçmeler Mahallesi'ndeki Koca Mehmet Parkı'nda çiçeklerin bakımını yaptığı sırada bankta bir çantanın unutulduğunu fark etti.

Marmaris Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü personeli Ali Eren, İçmeler Mahallesi'ndeki Koca Mehmet Parkı'nda çiçeklerin bakımını yaptığı sırada bankta bir çantanın unutulduğunu fark etti. Kontrol ettiği çantanın içerisinde döviz ve Türk Lirası olduğunu gören Eren, durumu amirlerine bildirdi. 11 yıldır belediyenin engelli kadrosunda temizlik personeli olarak görev yaptığını belirten Ali Eren, DHA'ya konuştu. İnsanlık görevi yaptığını söyleyen Eren, 'Baron' lakaplı Rawa Majid'in uyuşturucu kaçakçısı olduğunu haberlerden öğrendiğini belirtti. Eren, "Parkta temizlik yaptığım sırada, bankın üstünde cüzdan buldum ve amirlerime bildirdim. Daha sonra polise bildirdik, ifade verdik ve tutanak tutuldu. 400 dolar bahşiş bıraktı, aldım. Ben insanlık görevimi yaptım. Alın terimle para kazanmak istiyorum, haramı sevmiyorum. Kimsenin parasında gözüm yok" dedi.

MARMARİS'TE YAKALANAN 'BARON' LAKAPLI UYUŞTURUCU KAÇAKÇISININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
MARMARİS'TE YAKALANAN 'BARON' LAKAPLI UYUŞTURUCU KAÇAKÇISININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
MARMARİS'TE YAKALANAN 'BARON' LAKAPLI UYUŞTURUCU KAÇAKÇISININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

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Marmaris Belediyesi, Uyuşturucu, Ali Eren, Döviz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: MARMARİS'TE YAKALANAN 'BARON' LAKAPLI UYUŞTURUCU KAÇAKÇISININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
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