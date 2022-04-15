MARMARİS'TE YAKALANAN 'BARON' LAKAPLI UYUŞTURUCU KAÇAKÇISININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
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MARMARİS'TE YAKALANAN 'BARON' LAKAPLI UYUŞTURUCU KAÇAKÇISININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

15.04.2022 18:58
MARMARİS'TE YAKALANAN 'BARON' LAKAPLI UYUŞTURUCU KAÇAKÇISININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

MUĞLA'nın Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, bakımını yaptığı parkta bulduğu para dolu çantayı polise teslim eden Park ve Bahçeler personeli Ali Eren'i makamında kabul ederek tebrik plaketi verdi.

MUĞLA'nın Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, bakımını yaptığı parkta bulduğu para dolu çantayı polise teslim eden Park ve Bahçeler personeli Ali Eren'i makamında kabul ederek tebrik plaketi verdi. Eren'i bu davranışından dolayı tebrik eden Oktay, aynı zamanda adli bir vakayı da ortaya çıkardığını belirterek, "Kendisini hem davranışından ötürü hem de suçluların bulunmasına vesile olduğu için iki kez kutluyorum. Bizleri gururlandırdın. Marmaris Belediyesi'nin her ferdi dürüstlükten, doğruluktan, çalışkanlıktan ayrılmadan görevini yapıyor. Bu halk için çalışıyor. Sen de yapılması gereken en doğru şeyi yaptın. Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına vesile olman bizim memnuniyetimizi, gururumuzu katlamış oldu. Seninle gurur duyuyoruz" dedi.

Oktay, Ali Eren'e bir teşekkür plaketi ve çeşitli hediyeler verdi.

MARMARİS'TE YAKALANAN 'BARON' LAKAPLI UYUŞTURUCU KAÇAKÇISININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
MARMARİS'TE YAKALANAN 'BARON' LAKAPLI UYUŞTURUCU KAÇAKÇISININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
MARMARİS'TE YAKALANAN 'BARON' LAKAPLI UYUŞTURUCU KAÇAKÇISININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

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Parkta bulduğu para dolu çantayı sahibine teslim eden belediye görevlisi ödüllendirildi Parkta bulduğu para dolu çantayı sahibine teslim eden belediye görevlisi ödüllendirildi MARMARİS'TE YAKALANAN 'BARON' LAKAPLI UYUŞTURUCU KAÇAKÇISININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI MARMARİS'TE YAKALANAN 'BARON' LAKAPLI UYUŞTURUCU KAÇAKÇISININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Mehmet Oktay, Uyuşturucu, Ali Eren, Marmaris, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MARMARİS'TE YAKALANAN 'BARON' LAKAPLI UYUŞTURUCU KAÇAKÇISININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: MARMARİS'TE YAKALANAN 'BARON' LAKAPLI UYUŞTURUCU KAÇAKÇISININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
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