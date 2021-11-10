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MARMARİS'TE YANAN ALANLARDA ÇİÇEKLER AÇTI - Son Dakika

MARMARİS'TE YANAN ALANLARDA ÇİÇEKLER AÇTI

10.11.2021 16:12

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yaklaşık üç ay önceki orman yangını sonrası doğa kendini yeniledi.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yaklaşık üç ay önceki orman yangını sonrası doğa kendini yeniledi. Zarar gören kızılçam ağaçlarının dipleri ve yerleşim yerlerine yakın alanlar yeşillendi. Etkili yağışların ardından çiçek açtığı da görüldü. Rengarenk açan çiçekler görenleri mutlu etti.

Marmaris'in İçmeler kara yolu üzerindeki Armutalan Mahallesi Siteler mevkiinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, 29 Temmuz saat 13.15 sıralarında yangın çıktı. Yangın kuru otların tutuşması ve kuvvetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Sık kızılçam ağaçlarıyla kaplı İçmeler, Osmaniye ve Turunç mahallelerindeki ormanllarda kozalakların patlayıp, fırlamasıyla yangın büyüdü. Havadan ve karadan gece-gündüz söndürme çalışmasıyla yangın söndürüldü. 9 gün süren yangında yaklaşık 13 bin 650 hektar alan zarar gördü. Soğutma çalışmaları ardından Orman Bölge Müdürlüğü yaptığı ihale ile yanan alanların temizlenmesi için harekete geçti. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın uzmanları yanan alanlarda inceleme yaparak kesilecek 7 bin 500 hektar alanı belirledi. 7 şehirden gelen kesim işçileri kısmen zarar gören ağaçların kesimine başladı. 90 günde 1500 hektar alanda ağaç kesimi ve temizleme yapıldı. Aradan geçen 90 gün süre içinde yüksek tepe ile yerleşim yerlerine yakın alanlarda zarar gören ağaç diplerinde bitkiler çıkarak büyümeye başladı. Yeşil bitki örtüsünü fark eden Marmarisliler fotoğraf ve video çekti. Yangın nedeniyle griye dönen topraktan 'Siklamen' ve 'Güz çiğdemi' çiçekleri açtı. 50 ile 1500 metre yüksekliklerde yetişen çiçekler görenleri mutlu etti.

300 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞACAK

Yanan alanlarda doğa kendini yenilerken Marmaris, Bodrum, Milas, Köyceğiz, Fethiye, Seydikemer, Menteşe, Yatağan, Milas ve Datça ilçelerinde temmuz ve ağustos aylarında çıkan orman yangınlarında zarar gören 52 bin hektar alan Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında yarın yaklaşık 300 bin sığla, keçiboynuzu, dut, mavi servi, kara servi, defne, erguvan, yalancı akasya, kızılçam gibi fidanlar toprakla buluşacak. Yıl sonuna kadar Muğla ve 9 ilçesinde yaklaşık 27 milyon 815 fidan dikmeyi planlandığı bildirildi.

İKİ ŞEHİDİN İSMİ HATIRA ORMANINDA YAŞATILACAK

Bu arada Marmaris'in İçmeler Mahallesi'nde 27 Haziran günü başlayan orman yangınını söndürürken yaşamını kaybeden orman işçisi Görkem Hasdemir ile 29 Temmuz 'da Armutalan Mahallesi'nde yangına müdahale eden ekiplere gönüllü olarak su taşırken yaşamını yitiren Şahin Akdemir'in (25) hatırasını yaşatmak için de Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, '11 Kasım Milli Ağaç Günü' fidan dikme töreni düzenleyecek. Yarın saat 14.00'te başlayacak olan tören öncesi İçmeler Mahallesi'nde 100 hektarlık alanda gradoni tipi teras yapıldı. Alt ve üst toprak işlemesi, fidan dikim noktası belirleme çalışması tamamlandı. Hatıra ormanında vatandaşların katılımıyla 50 bin fidan toprakla buluşacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CANLI BAĞLANTI İLE KATILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Ağaçlandırma Günü için törene Ankara'dan katılacağı, Muğla'dan ise Bodrum Güvercinlik ve Marmaris İçmeler Mahallesi'nde fidan dikim törenine canlı görüntülü bağlantı yapılacağı öğrenildi. Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, "Fidanlıklarımızda yetiştirdiğimiz fidanlar toprakla buluşacak. Törene 7'den 77'ye herkesin Milli Ağaçlandırma Günü'ne katılmalarını bekliyoruz. Fidan dikmek isteyen bütün vatandaşlarımız ilçelerdeki birimlerimizi arayarak kendilerine yardımcı olunacak" dedi.

MARMARİS'TE YANAN ALANLARDA ÇİÇEKLER AÇTI
MARMARİS'TE YANAN ALANLARDA ÇİÇEKLER AÇTI
MARMARİS'TE YANAN ALANLARDA ÇİÇEKLER AÇTI
MARMARİS'TE YANAN ALANLARDA ÇİÇEKLER AÇTI
MARMARİS'TE YANAN ALANLARDA ÇİÇEKLER AÇTI
MARMARİS'TE YANAN ALANLARDA ÇİÇEKLER AÇTI
MARMARİS'TE YANAN ALANLARDA ÇİÇEKLER AÇTI
MARMARİS'TE YANAN ALANLARDA ÇİÇEKLER AÇTI
MARMARİS'TE YANAN ALANLARDA ÇİÇEKLER AÇTI
MARMARİS'TE YANAN ALANLARDA ÇİÇEKLER AÇTI
MARMARİS'TE YANAN ALANLARDA ÇİÇEKLER AÇTI
MARMARİS'TE YANAN ALANLARDA ÇİÇEKLER AÇTI
MARMARİS'TE YANAN ALANLARDA ÇİÇEKLER AÇTI
MARMARİS'TE YANAN ALANLARDA ÇİÇEKLER AÇTI
MARMARİS'TE YANAN ALANLARDA ÇİÇEKLER AÇTI

Marmaris, İçmeler, Milli, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MARMARİS'TE YANAN ALANLARDA ÇİÇEKLER AÇTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: MARMARİS'TE YANAN ALANLARDA ÇİÇEKLER AÇTI - Son Dakika
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