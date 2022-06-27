Hisarönü Mahallesi'nin Bördübet mevkisinde başlayan, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahaleleri sonucu kontrol altına aldığı ve soğutma çalışmalarının devam ettiği yangın bölgesinde çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

21 Haziran, Marmaris, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Marmaris'te yanan orman alanı havadan görüntülendi - Son Dakika

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